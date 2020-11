Dấu ấn đầu tiên của thẩm phán vừa được Tổng thống Trump bổ nhiệm

Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết 5-4 chống lại lệnh cấm tụ tập tôn giáo nhằm chống dịch Covid-19 của bang New York. Đây cũng là dấu ấn đầu tiên của Thẩm phán Amy Coney Barrett.

Theo New York Times, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo trước đó ra quyết định cấm các hoạt động tụ tập tôn giáo quá 10 người ở vùng có nguy cơ lây nhiễm cao, và quá 25 người ở những vùng ít nguy hiểm hơn. Quy định nhằm ngăn chặn tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 đang có xu hướng gia tăng trên toàn bang.

Tuy nhiên, lệnh cấm này đã vấp phải sự phản đối của một số lãnh đạo tôn giáo. Vụ việc được đưa lên tòa án tối cao và phán quyết mới nhất là 5-4 nghiêng về phía phản đối quyết định của ông Cuomo.

Điều đáng nói là trong phán quyết của Tòa Tối cao, lá phiếu của thẩm phán mới được Tổng thống Trump bổ nhiệm - bà Amy Coney Barrett - đóng vai trò quyết định.

Phán quyết lần này trái ngược với những phán quyết trước đó về vấn đề tương tự tại bang California và Nevada. Trong những trường hợp đó, Tòa Tối cao đồng thuận rằng thống đốc các bang này được phép hạn chế các hoạt động tôn giáo để chống dịch.

Đám cưới với hàng nghìn khách tham dự được tổ chức ở Brooklyn bất chấp các quy định về phòng dịch của chính quyền thành phố.

Nhưng đó là quá khứ, khi Thẩm phán Ruth-Bader Ginsburg vẫn còn tại vị. Bà Ginsburg qua đời vào tháng 9 và Tổng thống Trump cùng phe Cộng hòa kiểm soát Thượng viện đã nhanh chóng thay thế vị thẩm phán có xu hướng tự do này bằng một người bảo thủ, đó là bà Amy Coney Barrett.

Số phiếu của Tòa Tối cao trong các vụ việc ở Nevada và California cũng là 5-4, nhưng theo chiều ngược lại. Chánh án Roberts đứng về phía 4 thành viên tự do của tòa. Lần này, ông Roberts tiếp tục đứng về phía những thẩm phán tự do, nhưng rõ ràng là lúc này Tòa Tối cao có nhiều thẩm phán bảo thủ hơn.

Quyết định hạn chế tụ tập tôn giáo của ông Cuomo được đưa ra sau khi bang New York và thành phố New York gặp khó khăn trong việc kiểm soát dịch, đặc biệt là tại các cộng đồng Do Thái giáo siêu bảo thủ - những người vốn coi việc sinh hoạt tôn giáo là ưu tiên hàng đầu của cộng đồng.

Ngày 24/11, cảnh sát Brooklyn đã phải chặn một đám cưới của cộng đồng người Do Thái Hasidic, với hàng nghìn người tham dự và gần như không có ai đeo khẩu trang.