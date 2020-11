Dấu ấn đặc biệt của Công Trí tại Tuần lễ thời trang Việt Nam

Nguyễn Công Trí là nhà thiết kế (NTK) đại diện mở màn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam năm 2014. Anh mang đến bộ sưu tập có tên là "Quang phổ của danh vọng" đậm chất vị lai. Công Trí đã ứng dụng các chất liệu và phom dáng đặc biệt nhằm kiến tạo nên hiệu ứng vân loang xà cừ như Bắc cực quang. Bên cạnh đó, anh gây ấn tượng mạnh cho người xem bằng chất liệu PVC, nhựa nhiệt dẻo để dựng trang phục trông như những chiếc áo giáp. Với bộ sưu tập này, nhà thiết kế khéo léo tiếp cận đến giới trẻ thông qua góc nhìn về mạng xã hội nói riêng và thế giới ảo trong thời đại 4.0 cùng kiểu mũ đội đầu in các biểu tượng của những ứng dụng như Zalo, Instagram, Pinterest... Ảnh: Multimedia.

Tiếp nối thành công của show diễn năm 2014, Nguyễn Công Trí tiếp tục tạo nên tiếng vang với bộ sưu tập "Lúa" khi đảm nhận vị trí mở màn cho Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam năm 2016. Chia sẻ về cảm hứng thiết kế, Công Trí cho biết: "Hình ảnh người phụ nữ nông dân Việt Nam trong chiếc áo bà ba trên cánh đồng lúa, luôn tần tảo và mạnh mẽ qua các thời kỳ là cảm hứng cho bộ sưu tập No.9". Dựa trên kiểu áo bà ba đơn giản với tay áo raglan, cổ tròn, xẻ tà, có hai túi phía trước, các trang phục được biến tấu thành những kiểu áo, quần hay váy khác nhau bằng chất liệu lụa tơ tằm và Lãnh Mỹ A được dệt thủ công. Kiểu dáng cổ điển, chất liệu truyền thống mang hơi thở đương đại đã được Công Trí ứng dụng qua những phom dáng xử lý khéo léo. Ảnh: Multimedia.

Ở Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2016, Công Trí đưa khán giả trở về thời điểm khi anh mới bước chân vào ngành thời trang. Câu chuyện được kể bằng âm hưởng hoài cổ cùng bảng màu sặc sỡ trên từng thiết kế. Các tác phẩm lần này được NTK ví như bữa tiệc của thời trang những năm 1970, 1980. Váy có cầu vai hay phom dáng trễ vai được hòa quyện cùng chất lụa mềm mại, chi tiết xếp bèo trước ngực như quý cô châu Âu. Điểm nhấn còn đến từ kiểu áo khoác lông vũ nhân tạo, đầm sequin lấp lánh và suit họa tiết màu sắc kèm khăn quàng lụa thắt trước ngực. Bộ sưu tập vẫn mang nét đặc trưng của Công Trí suốt 16 năm làm nghề cùng sự chỉn chu trên từng đường kim mũi chỉ, chất liệu tinh tế và phom dáng cầu kỳ. Ảnh: Kiếng Cận.

Mỗi năm Công Trí tham gia Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, anh đều được chọn diễn mở màn. Điều đó cho thấy vị thế của nhà thiết kế trong làng mốt Việt. Ở Công Trí, khán giả luôn nhìn thấy sự chỉn chu, tinh tế trong phom dáng, từng đường kim mũi chỉ. Có lẽ quan trọng hơn là ý tưởng tốt, thú vị để người xem phải nhớ đến bộ sưu tập. "Thứ sáu của chị" là show diễn mở màn cho VIFW 2017. Ở đó, Công Trí mở ra thế giới của những phụ nữ công sở. Sau một tuần làm việc miệt mài và căng thẳng, ngày thứ sáu là thời điểm lý tưởng để họ được phép thoát bỏ những khuôn khổ nhàm chán trong bộ đồng phục công sở. Anh hòa mình vào dòng chảy thời trang thế giới, ứng dụng phom dáng, xu hướng chung được ưa chuộng trên sàn diễn quốc tế. Đó là trang phục buộc vạt, váy áo bất đối xứng, corset, họa tiết kẻ ô, túi fanny pack... Cô gái công sở của anh không bị gò bó trong bất cứ hình ảnh nào, thay vào đó là sự thoải mái, tự do mặc đẹp theo cách mình muốn. Ảnh: Kiếng Cận.

Trong show diễn "Coco yêu dấu" của NTK Công Trí thuộc khuôn khổ Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Xuân - Hè 2018, Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng đảm nhận vai trò vedette. Cả hai nắm tay nhau khép lại show diễn với thiết kế áo dài có cầu vai phồng cổ điển, kết hợp phụ kiện mũ gợi nhớ hình ảnh những quý cô thập niên trước. "Coco yêu dấu" là bộ sưu tập áo dài Việt Nam lấy cảm hứng từ biểu tượng thời trang và nữ quyền - Coco Chanel. Những di sản quan trọng về thời trang và tư tưởng của Gabrielle Chanel từ lâu đã được truyền bá rộng rãi. Chiếc áo khoác vải tweed thanh lịch là nét tiêu biểu, bền vững nhất của nhà Chanel được Công Trí kết nối với áo dài Việt Nam. Ảnh: Kiếng Cận.

Sau 10 mùa tổ chức thành công, Aquafina Vietnam International Fashion Week dần khẳng định vị thế độc tôn về sự kiện thời trang mang tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam. NTK Công Trí đảm đương nhiệm vụ mở màn Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam năm nay. Kết hợp nhãn hàng nước uống Aquafina, BST mở màn của Công Trí lấy cảm hứng từ 3 họa tiết màu sắc theo kiểu Op-art. Các thiết kế hoạ tiết thể hiện ba hình thái của nước - rắn, lỏng và khí, đồng thời đại diện những cá tính thời trang khác nhau, thể rắn - mạnh mẽ ấn tượng, thể lỏng - mềm mại tinh tế và thể khí - bay bổng đầy ngẫu hứng. Trước đó, trong buổi họp báo diễn ra chiều 12/11, NTK Công Trí cũng bật mí một thiết kế nằm trong BST mở màn Aquafina VIFW 2020. Mẫu váy ngắn đính kết thắt nơ bản nhỏ nhiều màu sắc nhận được nhiều sự quan tâm của giới mộ điệu. Ảnh: Phương Lâm.

Với sự đồng hành từ nhãn hàng nước uống tinh khiết số 1 Việt Nam Aquafina và "người anh cả" của làng mốt Việt - nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam trở lại cùng chủ đề "The Future Is Now" (tạm dịch: Tương lai là hiện tại). Sự kiện như lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế.

