Dấu ấn của ‘Zoro’ Mackenyu trong Knights of the Zodiac

Sau thời gian gây chú ý tại phòng vé quốc tế, Knights of the Zodiac công chiếu trực tuyến trên FPT Play từ ngày 27/6.

Arata Mackenyu được xem là “mỹ nam quốc bảo” của Nhật Bản. Từ khi bước chân vào nghề diễn xuất đến nay, hầu hết tác phẩm của anh đều được tán thưởng và trông đợi. Sau Giả kim thuật sư - Fullmetal Alchemist vào năm 2022, Knights of the Zodiac là bộ phim mới nhất ra mắt với sự góp mặt của Mackenyu.

Vai diễn quan trọng của Mackenyu

Trong Knights of the Zodiac, Arata Mackenyu thủ vai Seiya. Trong một trận đấu võ đài, cậu thanh niên mồ côi bất ngờ đánh thức "cosmo" - một loại sức mạnh siêu nhiên ẩn chứa bên trong cơ thể. Biến cố này đã đẩy Seiya vào cuộc chiến của các vị thánh đấu sĩ với các phép thuật cổ xưa.

Arata Mackenyu thủ vai Seiya trong Knights of the Zodiac.

Số phận đặc biệt của Seiya lập tức thu hút sự chú ý của Alman Kido (Sean Bean) - người đứng đầu tổ chức Graad Foundation. Với sự thuyết phục của Alman, Seiya bắt đầu hành trình bảo vệ Sienna (Madison Iseman) - hậu kiếp của nữ thần Athena. Nếu muốn sống sót, Seiya cần nhanh chóng nắm lấy vận mệnh để có vị trí xứng đáng trong số các hiệp sĩ Hoàng đạo.

Knights of the Zodiac là phiên bản live-action (người đóng) của bộ manga Saint Seiya nổi tiếng. Ra mắt từ năm 1986 đến năm 1990 bởi tác giả Masami Kurumada, bộ truyện gốc thu hút người hâm mộ trên toàn thế giới với 35 triệu bản in, trong đó có độc giả Việt Nam.

Knights of the Zodiacđược chuyển thể từ bộ manga Saint Seiya nổi tiếng.

Sau hơn 3 thập kỷ, Saint Seiya được đưa lên màn ảnh. Đây là sự kiện đặc biệt với cộng đồng otaku, sau loạt hậu truyện, anime chuyển thể đã gặt hái được khá nhiều thành công trước đó. Vì thế, sự góp mặt của tài tử người Mỹ gốc Nhật Mackenyu trong phim được đánh giá là bước đi thông minh.

Ở phương Tây, các nam diễn viên gốc Á ghi dấu ấn không nhiều, là người Nhật lại càng ít. Bên cạnh Mackenyu, có thể kể đến Hiroyuki Sanada, Yamashita Tomohisa hay Kento Matsunami. Để tiếp tục tiến xa hơn ở Hollywood, việc cộng tác với đạo diễn Tomasz Bagiński có thể đã nằm trong tính toán của "quý tử nhà Maeda".

Duyên số với phim chuyển thể

Thừa hưởng tố chất từ người cha quá cố - ông Sonny Chiba, Mackenyu bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn rất nhỏ. Nam diễn viên từng thử sức với hầu hết loại vai, từ hành động đến lãng mạn, từ chính diện đến phản diện. Anh nhanh chóng trở thành ngôi sao nổi bật trong làng giải trí xứ phù tang, sở hữu lượng fan hùng hậu.

Mackenyu thừa hưởng tố chất diễn xuất từ người cha quá cố - ông Sonny Chiba.

Trong số vai diễn từng đảm nhận, nam thần 9x là gương mặt quen thuộc của các phẩm chuyển thể. Trước Knights of the Zodiac và One Piece, Mackenyu từng tham gia Fullmetal alchemist, Chihayafuru, JoJo's bizarre adventure: Diamond is unbreakable chapter I, Tokyo ghoul S, Rurouni Kenshin: The final...

Trong những tác phẩm từng tham gia, nhiều khán giả đều đánh giá Mackenyu không chỉ là một “mỹ nam đóng phim”. Các vai chuyển thể mà anh thể hiện được đánh giá như “xé sách bước ra”, vừa giàu cảm xúc vừa có dấu ấn riêng. Sức sống mà mỗi nhân vật có được đều xuất phát từ nỗ lực rất lớn của anh.

Với gương mặt điển trai, kỹ năng diễn xuất, khả năng đóng các cảnh hành động và vốn tiếng Anh lưu loát, Seiya hứa hẹn trở thành dấu ấn tiếp theo của Mackenyu trong lòng người hâm mộ. Bên cạnh đó, bộ phim còn quy tụ các diễn viên đáng chú ý khác như Sean Bean, Famke Janssen, Madison Iseman, Diego Tinoco…