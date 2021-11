Dấu ấn của thời trang ngoại cỡ

Thời trang ngoại cỡ là một trong những điểm nhấn đáng nhớ của làng mốt trong năm 2021. Nhiều gương mặt như Precious Lee, Yumi Nu thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Mặt trái của thời trang ngoại cỡ

Bustle nhận định năm 2021 là khoảng thời gian đầy biến động với ngành thời trang. Nhiều nhà bán lẻ và các thương hiệu phải đóng cửa do dịch bệnh, chỉ một số phân khúc vẫn phát triển. Cụ thể, thời trang ngoại cỡ đã có dấu ấn đáng nhớ. Những người phụ nữ như Precious Lee, Lizzo... tỏa sáng khi diện các thiết kế từ thương hiệu cao cấp. Gianluca Russo, tác giả cuốn sách The Power of Plus (tạm dịch: Sức mạnh của ngoại cỡ), đã nêu rõ những thách thức mà người mẫu phải vượt qua để có thành công. Anh chỉ ra rằng trong khi báo chí đang ca ngợi người mẫu ngoại cỡ thì nhiều nhãn hàng đối xử ngược lại. Họ sử dụng người mẫu như một mô hình dùng một lần để thu hút truyền thông. Bên cạnh đó, Gianluca Russo khẳng định thời trang ngoại cỡ đang góp phần giúp vấn đề kích thước chỉ là còn là dĩ vãng. Người mua có thể thoải mái tìm kiếm thiết kế phù hợp với vóc dáng của họ. Mặc dù thời trang ngoại cỡ còn chặng đường dài phía trước nhưng trong năm 2021, nó đã để lại nhiều dấu ấn khó quên. Ảnh: Sports Illustrated, Vogue, Harper's Bazaar.

Những giây phút tỏa sáng

Lizzo là một trong những nhân vật nổi bật khi nói đến thời trang ngoại cỡ. Nữ rapper đã chứng minh được sự thật rằng những người phụ nữ có vóc dáng đầy đặn cũng có thể gợi cảm và lộng lẫy. Đặc biệt, trong MV Rumors, cô sử dụng nhiều trang phục ngoại cỡ có kiểu dáng độc đáo. Bên cạnh đó, người mẫu Precious Lee đang từng bước tạo nên dấu ấn riêng. Cô được nhiều nhà thiết kế đánh giá cao. Nữ người mẫu tỏa sáng khi sải bước trên sàn diễn của Balmain, Versace, Moschino, Michael Kors và hàng loạt nhà mốt khác. Ngoài ra, trang bìa tạp chí Vogue số tháng 9 đã tôn vinh tính đa dạng khi có sự góp mặt của người mẫu ngoại cỡ, da màu... Việc chứng kiến Precious Lee, Yumi Nu tạo dáng cùng Kaia Gerber, Bella Hadid trở thành khoảnh khắc khó quên. Tại thảm đỏ Met Gala, người nổi tiếng với vóc dáng đầy đặn lăng xê thời trang ngoại cỡ. Đồng thời, Old Nave cùng một số thương hiệu cho ra mắt thêm kích cỡ phù hợp với người có thân hình đầy đặn. Ảnh: Vogue, Bustle, Getty, Pop Sugar.