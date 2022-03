Dấu ấn của Thái Tuấn tại Lễ hội Áo dài 2022

Những người mẫu thể hiện trang phục áo dài là hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng cùng gia đình nhiều thế hệ. Lựa chọn đặc biệt này đã nói lên tính đa dụng, khát khao luôn đổi mới của Thái Tuấn, hướng đến phục vụ đối tượng khách hàng đa dạng. Các thiết kế được may từ chất vải êm mềm, tạo sự thoải mái khi biểu diễn vì bản thân các nghệ sĩ và gia đình không phải người mẫu chuyên nghiệp.

Những họa tiết bắt mắt được thực hiện bằng công nghệ in kỹ thuật số cao cấp, tạo sự sắc nét cho các hoa văn. Mỗi chủ đề của bộ sưu tập là một câu chuyện riêng, mang những thông điệp về giá trị truyền thống, về thành phố và tình yêu với áo dài Việt Nam.

Là một trong những doanh nghiệp gắn liền với tà áo dài truyền thống, Thái Tuấn luôn nỗ lực tạo thêm nhiều giá trị mới cho sản phẩm, từ chất liệu kháng khuẩn, bảo vệ sức khoẻ, đến hương thơm dịu nhẹ, mang đến cho người mặc ấn tượng đẹp trong mắt người đối diện. Để tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu đó, Thái Tuấn đầu tư nhà máy dệt nhuộm với quy mô lớn gấp đôi hiện tại, nhà máy sản xuất sản phẩm tơ tằm, cũng như tham gia vào lĩnh vực sản phẩm may sẵn với nhà máy may tại Long An. Công ty mong muốn từng bước vươn ra thế giới, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia ngày một vững mạnh.