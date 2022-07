Dấu ấn của Mailand Hoàng Đồng tại thị trường BĐS Lạng Sơn

Mailand Hoàng Đồng không chỉ đem lại không gian sống cao cấp cho những cư dân vùng biên Lạng Sơn, mà còn thúc đẩy mậu dịch, du lịch và là nơi lưu giữ văn hóa truyền thống.

Với lợi thế là thành phố cửa khẩu, được quy hoạch hạ tầng đồng bộ, Mailand Hoàng Đồng trở thành một trong những điểm sáng đầu tư khu vực Đông Bắc, đã góp phần thay đổi diện mạo kinh tế và dịch vụ của xứ Lạng.

Cơ hội thúc đẩy mậu dịch quốc tế

Với vai trò là cửa ngõ kết nối ASEAN - Trung Quốc, hàng năm, Lạng Sơn và Quảng Tây tổ chức luân phiên hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung, thu hút các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế tham gia. Tuy nhiên, quy mô của triển lãm còn hạn chế vì Lạng Sơn vẫn thiếu địa điểm quy mô để tổ chức những sự kiện quốc tế quan trọng.

Tổ hợp tiện ích sẽ trở thành không gian giao thương, giải trí, trải nghiệm cho cư dân đô thị Mailand Hoàng Đồng trong thời gian sắp tới.

Theo đó, trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế thuộc dự án đô thị Mailand Hoàng Đồng sẽ là nơi tổ chức các sự kiện quan trọng, nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại; là điểm đến để các doanh nhân quốc tế tìm kiếm đối tác, triển lãm các thành tựu; đồng thời là bệ phóng cho thương mại mậu dịch ASEAN - Trung Quốc. Với lợi thế vị trí, thiết kế hiện đại, ấn tượng, trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế này sẽ là điểm kết nối những nền kinh tế lớn, được kỳ vọng trở thành hội chợ Canton Fair thứ hai.

Một điểm đến, nghìn tiện ích

Lạng Sơn từ lâu là điểm đến du lịch quen thuộc. Năm 2017, tổng số du khách đến đây là 2,6 triệu. Con số này tăng lên là 2,8 triệu lượt vào năm 2008 và gần 3 triệu lượt vào năm 2009. Tuy vậy, Lạng Sơn vẫn thiếu những sản phẩm du lịch níu chân du khách. Tài nguyên chủ đạo vẫn là du lịch thắng cảnh, du lịch tâm linh - tín ngưỡng kết hợp mua sắm. Những điểm đến nổi bật có đền Kỳ Cùng - Tả Phủ, đền Bắc Nga, đền Mẫu Đồng Đăng, chợ cửa khẩu Tân Thanh…

Mailand Hoàng Đồng hướng đến kiến tạo giá trị kép: “Sống đỉnh cao - Tận hưởng tiện ích”.

Để thu hút du khách tới Lạng Sơn, đô thị Mailand Hoàng Đồng sẽ mang tới trải nghiệm “Một điểm đến - Nghìn tiện ích”. Với quy mô đại đô thị, nơi đây đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí của du khách với sân golf 18 lỗ đầu tiên tại Lạng Sơn, trung tâm mua sắm thương mại phi thuế quan, công viên cảnh quan với thiên nhiên kỳ thú, vui chơi có thưởng tại casino, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp chất lượng hàng đầu…

Sân golf 18 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế là một trong những tiện ích nổi bật tại Mailand Hoàng Đồng.

Tái hiện tinh hoa văn hóa xứ Lạng

Văn hóa là yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch. Với đặc điểm thành phố biên thùy, là nơi sinh sống của 7 dân tộc Nùng, Tày, Kinh, Dao, Hoa, Sán Chay, H’Mông với các giá trị văn hóa đặc sắc, đa dạng, Lạng Sơn giàu chất liệu văn hóa để thu hút khách du lịch.

Với ý thức bảo tồn văn hóa địa phương, dịp lễ 30/4, Mailand Hoàng Đồng tổ chức chương trình biểu diễn “Lễ hội Kỳ Hoa” tái hiện nền văn hóa rực rỡ của các cộng đồng dân tộc. Du khách tham quan thích thú và say mê theo dõi các tiết mục đặc trưng truyền thống như trích đoạn Nghi Lễ Lẩu Then, trích đoạn sân khấu hóa Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ, trình diễn hát giao lưu then, sli, lượn, múa chầu...

“Lễ hội Kỳ Hoa 2022”mang đến nhiều tiết mục đặc trưng truyền thống về văn hóa Lạng Sơn.

“Lễ hội Kỳ Hoa” sẽ diễn ra thường niên tại trung tâm văn hóa biểu diễn nghệ thuật thuộc dự án Mailand Hoàng Đồng. Với thiết kế sân khấu hiện đại, mang biểu trưng của các cộng đồng dân tộc, lễ hội trình diễn thực cảnh với sự tham gia của người dân xứ Lạng. Đây sẽ là điểm sáng về du lịch cũng như là nơi bảo tồn và tôn vinh các giá trị văn hóa của Lạng Sơn.