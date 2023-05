Dấu ấn bản địa tại khách sạn Sợi Chỉ Đỏ - Flamingo Tân Trào

Khách sạn Sợi Chỉ Đỏ tại Flamingo Tân Trào sở hữu phong cách thiết kế độc đáo, lấy cảm hứng từ chính câu chuyện văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Tày, Nùng tại Tuyên Quang.

Từ nhiều đời nay, sợi chỉ đỏ được ví như “dây sức khỏe”, lá bùa hộ mệnh, bảo vệ và mang đến những điều tốt lành trong cuộc sống của dân tộc Tày, Nùng. Họ thường tổ chức nghi thức buộc chỉ cổ tay cho trẻ nhỏ, người già để cầu an vào dịp lễ, Tết hàng năm. Đối với khách đến chơi nhà, người Tày, Nùng cũng thường thực hiện nghi lễ này để thể hiện sự chào đón, quan tâm và cầu chúc vị khách luôn bình an, gặp nhiều may mắn.

Tôn vinh bản sắc văn hóa địa phương, khách sạn Sợi Chỉ Đỏ truyền tải những câu chuyện phong tục tập quán thú vị thông qua tên gọi và kiến trúc độc đáo, giàu cảm xúc.

Thiết kế lấy cảm hứng từ nếp nhà sàn truyền thống

Khi được hỏi về ý tưởng thiết kế khách sạn, đại diện chủ đầu tư Flamingo Holdings cho biết: “Nhiều khách sạn xây theo mô hình nhà cao tầng với mục đích tối ưu diện tích sử dụng, tăng số lượng phòng nghỉ và tạo dáng vẻ cao cấp, hiện đại. Tuy nhiên, mục tiêu hàng đầu của chúng tôi đối với dự án nghỉ dưỡng tại Tân Trào là làm thế nào để nơi này hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên và truyền tải câu chuyện lịch sử - văn hóa đặc trưng của 'thủ đô gió ngàn'. Sau thời gian dài nghiên cứu, chúng tôi xác định kiến trúc của khách sạn Sợi Chỉ Đỏ lấy cảm hứng từ chính nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng sinh sống tại Tân Trào từ nghìn đời nay”.

Lấy cảm hứng từ nhà sàn, khách sạn Sợi Chỉ Đỏ phảng phất hơi thở truyền thống, hòa hợp với thiên nhiên vùng cao.

Khách sạn có quy mô 3 tầng, cung cấp hơn 80 phòng nghỉ. Hai khối phòng được liên kết qua chuỗi dịch vụ, tạo nên “sợi dây” trải nghiệm xuyên suốt và tiện lợi. Hệ thống tiện ích được bố trí trong khách sạn như nhà hàng, tổ hợp chăm sóc sức khỏe, sảnh nghỉ chân… còn mang đến không gian sum họp, gắn kết cộng đồng, đại diện cho truyền thống đoàn kết, đùm bọc của người Việt Nam.

Phần lớn vật liệu thân thiện với môi trường như gỗ, tre, nứa… được sử dụng trong thiết kế khách sạn Sợi Chỉ Đỏ.

Chủ đầu tư ưu tiên sử dụng vật liệu bản địa và những gam màu tự nhiên. Kết hợp kiến trúc rừng xanh trên cao đã làm nên tên tuổi Flamingo Holdings, thiết kế của khách sạn Sợi Chỉ Đỏ được đánh giá độc đáo, nổi bật trên bản đồ thị trường nghỉ dưỡng hiện nay.

Không gian nghỉ dưỡng giao hòa giữa truyền thống và hiện đại

Đi sâu vào chi tiết, khách sạn Sợi Chỉ Đỏ cũng áp dụng ưu điểm của kiến trúc và vật liệu hiện đại, ưu ái các bề mặt kính thoáng, rộng giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng chiếu sáng. Chủ nhân các căn hộ nghỉ dưỡng hoặc du khách có thể chìm đắm giữa không gian tràn ngập ánh sáng mặt trời, cảm nhận cả cơ thể và tinh thần như được tái tạo cùng làn gió mát lành, sảng khoái đặc trưng của vùng đất này.

Không gian căn hộ kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, mang hơi thở thiên nhiên vào từng ngõ ngách.

Ngôn ngữ thiết kế truyền thống còn được chủ đầu tư Flamingo Holdings đan cài vào những tiện ích hiện đại như nhà hàng Cơm Kháng Chiến, tổ hợp chăm sóc sức khỏe Mùa Hoa, hội trường Việt Bắc… Những chi tiết thổ cẩm trên tường, cột trụ hay gạch men tạo nên không gian trải nghiệm mới mẻ, không làm giảm vẻ cao cấp và sang trọng mà càng thể hiện sự đầu tư tỉ mỉ của Flamingo Holdings.

Hoa văn truyền thống len lỏi trong những tiện ích hiện đại khiến nơi đây hứa hẹn trở thành điểm nhấn ấn tượng với du khách.

Tại đây, các chủ sở hữu và du khách thỏa sức tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng suốt 4 mùa như tắm nước khoáng nóng, tắm lá người Dao, massage, spa… trong khách sạn nói riêng cũng như quần thể Flamingo Holdings nói chung. Khách sạn Sợi Chỉ Đỏ được kỳ vọng trở thành “sứ giả” truyền tải văn hóa dân tộc thông qua kiến trúc độc đáo, góp phần nâng tầm chất lượng lưu trú tại Tân Trào trong tương lai không xa.