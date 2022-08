DatVietVAC và chiến lược ‘Đi đầu với lực hút quyến rũ’

Lần thứ ba liên tiếp được vinh danh “Best companies to work for in Asia - Nơi làm việc tốt nhất châu Á” là minh chứng cho chiến lược phát triển nhân sự đúng đắn của DatVietVAC.

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022” do Tạp chí HR Asia bình chọn cho thấy DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) là điểm đến sáng giá cho nhân sự làm việc trong ngành công nghệ truyền thông - giải trí. Không chỉ mang đến những chương trình lay động triệu trái tim, DatVietVAC tạo nên di sản “First with Charisma - Đi đầu với lực hút quyến rũ”, ghi dấu những giá trị riêng.

Tạo lập giá trị theo thời gian

Thành lập năm 1994, trải qua hơn 28 năm hình thành và phát triển, DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) đang đổi mới tầm nhìn để tạo nên sự khác biệt từ những "điều đầu tiên". Từ công ty truyền thông tư hữu, DatVietVAC chuyển mình sang hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí quy mô.

Với lợi thế là doanh nghiệp nổi bật ngành công nghệ truyền thông giải trí, DatVietVAC khẳng định sức hút khi từng bước ra mắt các mảnh ghép đa dạng, từ dịch vụ truyền thông giải trí đến công nghệ số như DatVietOOH, DatVietMEDIA, TKLMEDIA, Dong Tay Promotion, M&T Pictures, Vie Channel, NOMAD MGMT Vietnam… Trong đó, DatVietVAC tập trung mở rộng các khoản đầu tư công nghệ số qua sự phát triển của các công ty như VieON, VieNETWORK, VieZ…

Rap Việt All-Star Concert từng lập thành tích 5,5 triệu view sau 72 giờ công chiếu.

DatVietVAC khẳng định dấu ấn riêng trên thị trường qua các chương trình, bộ phim hàng chục triệu view như 2 ngày 1 đêm, The masked singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ, Rap Việt, Running man Vietnam; Giấc mơ của mẹ, Cây táo nở hoa, Gạo nếp gạo tẻ… Ngoài ra, công ty xây dựng cộng đồng với những con số ấn tượng như hơn 173 triệu fan trên các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok; 26 tỷ lượt xem/năm; 11.000 giờ phát sóng; 115 tỷ phút xem/năm.

Các nội dung của DatVietVAC chinh phục khán giả trong và ngoài nước nhờ đáp ứng đa dạng khẩu vị giải trí, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Phát triển nguồn nhân lực

Chia sẻ tại sự kiện trao giải “Best companies to work for in Asia - Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, đại diện DatVietVAC nhận định truyền thông và công nghệ đòi hỏi sự sáng tạo để luôn duy trì sự độc đáo, thậm chí độc nhất.

“Để làm được điều đó, trong hơn 28 năm qua, chúng tôi xây dựng, duy trì giá trị văn hóa doanh nghiệp bền vững, môi trường làm việc năng động, xây dựng đội ngũ nhân viên cầu thị và không ngừng phấn đấu. Đây cũng là sợi dây gắn kết tinh thần, động lực để DatVietVAC trở thành nơi làm việc đáng mơ ước”, ông Đặng Trung Hiếu - Phó giám đốc DatVietMEDIA Group (thành viên của DatVietVAC Group Holdings) - chia sẻ tại sự kiện.

DatVietVAC chú trọng đầu tư vào chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Lần thứ ba liên tiếp được Tạp chí HR Asia vinh danh, DatVietVAC cho thấy thành tựu về văn hóa doanh nghiệp, chiến lược thu hút và phát triển nhân tài cùng chính sách phúc lợi toàn diện.

Để đạt giải thưởng, DatVietVAC vượt qua 50 tiêu chí khắt khe được xây dựng theo mô hình TEAM (Total engagement assessment model) với 3 yếu tố Core (Cơ cấu tổ chức), Self (Cá nhân) và Group (Tập thể). Sở hữu số điểm cao hơn so với trung bình ngành là thành quả từ những nỗ lực phát triển đội ngũ. Trong đó, Core đạt 4.03/3.73 điểm, Self đạt 4.36/3.87 điểm và Group đạt 4.47/4.01 điểm.

Kết quả đưa ra dựa trên quy trình đánh giá chuyên sâu của HR Asia với nhiều chuyên gia, giám đốc doanh nghiệp hàng đầu về chính sách nhân sự, tuyển dụng và chiến lược xây dựng môi trường làm việc lý tưởng.

Đại diện DatVietVAC nhận giải tại HR Asia Awards 2022.

Để doanh nghiệp tồn tại và phát triển, yếu tố quan trọng nhất là con người. Hoạt động trong lĩnh vực truyền thông sáng tạo, DatVietVAC xem văn hóa là “linh hồn” thúc đẩy động lực phát triển. Công ty quy tụ đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, luôn duy trì sự sáng tạo và thích nghi, hướng đến tạo xu thế cũng như giá trị cho cộng đồng. Trong đó, số lượng nhân sự Gen Y và Gen Z (sinh năm 1980-2004) chiếm tỷ lệ 89,5%, hoạt động dựa trên giá trị cốt lõi “Digital DNA” (Tốc độ - logic - chuẩn xác - data proven).

Chia sẻ về thành tích của DatVietVAC tại sự kiện, ông William Ng - Chủ tịch Hội đồng đánh giá giải thưởng - nói: “Những chỉ số khảo sát tại DatVietVAC khiến tôi thật sự bất ngờ. Điểm số cao hơn so với trung bình ngành, chứng tỏ các bạn đã rất thành công với chiến lược nhân sự của mình và giữ vững vị thế là nơi làm việc tốt nhất châu Á. Đội ngũ của các bạn trẻ, luôn có nhu cầu khẳng định giá trị bản thân, giàu đam mê và đủ tự tin để chinh phục mọi thách thức… Chính vì vậy, sự tin tưởng, trao quyền sẽ là động lực để những nhân sự trẻ, chất lượng cao trở thành thủ lĩnh tương lai của doanh nghiệp”.

Sức hút của môi trường làm việc tại DatVietVAC ngoài chế độ cơ bản như lương thưởng, quyền lợi, lộ trình phát triển cá nhân… còn đến từ văn hóa trao quyền và sẻ chia. Ban lãnh đạo công ty tạo cơ hội phát triển năng lực chuyên môn và đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế nhiệm từ nguồn lực nội bộ.

DatVietVAC tin rằng khi nhân viên được tin cậy và trao quyền trong công việc, hiệu suất, sự hài lòng và cam kết với tổ chức theo đó sẽ gia tăng. Tất cả nhân viên được khuyến khích phá bỏ giới hạn, chủ động sáng tạo và phấn đấu. Việc có đến 72% nhân sự trẻ đảm nhiệm những vị trí quan trọng là minh chứng cho thấy ban lãnh đạo DatVietVAC đặt niềm tin vào thế hệ kế thừa giàu năng lực.