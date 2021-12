Đất Xanh thâu tóm thêm dự án tại Bình Dương, tăng quỹ đất sở hữu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa công bố hoàn tất việc thâu tóm 2 dự án tại Bình Dương, nâng tổng quỹ đất hiện tại lên gần 2.500 ha.

Dự án DXG vừa mua lại trong quý III tọa lạc tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Quy mô đến 10 ha với hơn 650.000 m2 diện tích sàn xây dựng, dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 7.400 sản phẩm.

Cũng tại đây, một dự án khác có quy mô 5 ha được tập đoàn này theo đuổi từ cuối 2020 và vừa hoàn tất thâu tóm vào quý III. Dự án có hơn 680.000 m2 sàn xây dựng, dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 6.800 đơn vị sản phẩm.

Opal Skyline - một trong những dự án đang được Tập đoàn Đất Xanh triển khai tại Bình Dương.

DXG cho biết sẽ triển khai hai dự án này trong vài năm tới, thu về hơn 1 tỷ USD . Đại diện công ty khẳng định, tập đoàn đang quyết liệt đàm phán một số dự án để hoàn tất thâu tóm tại các địa bàn trọng điểm trong tháng 12. Kế hoạch này phù hợp định hướng phát triển quỹ đất quy mô lớn mà ban lãnh đạo tập đoàn cam kết tại ĐHĐCĐ 2021.

Đối với danh mục hiện hữu, DXG tiến hành bàn giao dự án Opal Boulevard (TP Dĩ An, Bình Dương); tiếp tục hoàn thiện tiện ích dự án trọng điểm khu đô thị thương mại giải trí Gem Sky World rộng 92,2 ha (Long Thành, Đồng Nai); bàn giao các sản phẩm giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, tập đoàn đẩy mạnh triển khai nhiều dự án khác như Opal Skyline (TP Thuận An, Bình Dương), Opal Skyview (TP Thuận An, Bình Dương)…

Khu căn hộ Opal Boulevard tại TP Dĩ An, Bình Dương gồm 2 tháp 36 tầng với gần 1.500 sản phẩm đã bàn giao trong quý II.

Nhiều năm qua, Tập đoàn Đất Xanh luôn chú trọng tìm hiểu, nhận chuyển nhượng, đấu giá những dự án bất động sản vị trí đẹp, hạ tầng hiện đại nhằm thực hiện chiến lược trung và dài hạn của công ty. Hướng đến mục tiêu trở thành tập đoàn bất động sản sở hữu danh mục dự án, quỹ đất lớn trên cả nước, DXG khẳng định không dừng hoạt động săn lùng quỹ đất ở quy mô 2.310 ha hiện tại.

Đại diện tập đoàn nhận định, đẩy mạnh sở hữu quỹ không chỉ giúp công ty tăng lợi nhuận, mà còn góp phần thúc đẩy hoàn thiện hệ sinh thái doanh nghiệp phát triển bền vững, tăng giá trị cho địa phương.