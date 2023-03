Đất Xanh Services có thể giảm lãi 5 năm liên tiếp

Tìm bị hại liên quan vụ lừa đảo tại dự án Đất Xanh Long An

Bị hại chưa trình báo cần khẩn trương liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An (địa chỉ: Số 46-48 đường Võ Văn Tần, TP Tân An) trước ngày 20/4.