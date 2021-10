Đất Xanh Miền Trung nhận giải 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021'

HR Asia - tạp chí uy tín về nhân sự tại khu vực châu Á - vừa bình chọn Tổng công ty Đất Xanh Miền Trung vào danh sách “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2021.

“Best Companies to Work for in Asia - Nơi làm việc tốt nhất châu Á” là giải thưởng quốc tế được HR Asia khởi xướng từ năm 2013. Giải thưởng tổ chức thường niên nhằm đánh giá trải nghiệm nhân viên và vinh danh những môi trường làm việc hàng đầu trong khu vực.

Thành quả từ nỗ lực

Giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” được tổ chức tại nhiều quốc gia trong khu vực châu Á, vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự tốt, chế độ đãi ngộ nổi bật, môi trường làm việc tạo điều kiện cho nhân viên phát triển và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ nhằm gắn kết người lao động.

Đất Xanh Miền Trung được bình chọn là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.

Theo công bố của HR Asia, Đất Xanh Miền Trung được đánh giá cao nhờ điểm bình quân ở các tiêu chí tốt hơn so với mặt bằng chung các công ty trong thị trường nhân sự. Trong đó, điểm Group - Suy nghĩ, cảm xúc, hành động của tập thể đạt 3,9/4; điểm Self - Cảm xúc, suy nghĩ, tâm hồn đạt 3,9/5 và điểm Core - Tổ chức nhân sự đạt 3,8/4.

Năm nay, trong bối cảnh thị trường nhân sự chịu tác động của dịch Covid-19, Đất Xanh Miền Trung vẫn duy trì và bổ sung thêm nguồn nhân sự chất lượng cao, đồng thời nâng lương tất cả chức danh theo định kỳ 6 tháng/lần cùng nhiều phúc lợi khác. Bên cạnh đó, công ty cũng chính sách phúc lợi riêng dành cho đội ngũ quản lý cấp cao như thưởng nhà ở, thưởng thâm niên làm việc...

Ông Phạm Văn Viên - Phó tổng Giám đốc Khối Vận hành - cho biết: "Chúng tôi vinh dự và tự hào khi là một trong những doanh nghiệp chiến thắng giải ‘Nơi làm việc tốt nhất châu Á’ năm nay. Đây cũng là thành quả cho những nỗ lực của ban lãnh đạo Tổng công ty trong suốt những năm qua".

Chiến lược tái cấu trúc giai đoạn 2020-2030

Tổng công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung bao gồm các công ty thành viên: BĐS Nam Miền Trung, Công ty Đô thị Thông Minh Việt Nam, Công ty BĐS Emerald, Smart Property, Smart City cùng hàng loạt các công ty phát triển đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên. Công ty có đội ngũ nhân sự 600 thành viên.

Với hành trình xây dựng và phát triển hơn một thập kỷ, Đất Xanh Miền Trung đã tạo nhiều dấu ấn trên thị trường BĐS Việt Nam. Doanh nghiệp luôn nỗ lực đón đầu những tiêu chuẩn xây dựng và dịch vụ tầm cỡ quốc tế, kiến tạo phong cách sống, phá vỡ các giới hạn thời gian và kiến tạo nên những công trình mang đến không gian sống chất lượng bền vững.

Danh mục thương hiệu của Đất Xanh Miền Trung giai đoạn 2021-2030.

Sở hữu quỹ đất sạch 5.000 ha, Đất Xanh Miền Trung đạt mục tiêu chuyển trạng thái để trở thành nhà phát triển bất động sản quốc tế với các dự án quy mô lớn, đi cùng chiến lược phát triển hệ sinh thái đa ngành. Trong đó, các thương hiệu thuộc 5 nhóm ngành chính: Homes (nhà ở hạng sang); Food (ẩm thực); Hotels (lưu trú); Office (văn phòng), Mall (trung tâm thương mại) sẽ là các mũi nhọn của doanh nghiệp trong giai đoạn sắp tới.

Chiến lược này được đầu tư mạnh mẽ khắp miền Trung và miền Bắc, nhằm mang đến một hệ sinh thái đa dạng ngay bên trong dự án cho cư dân. Đồng thời, đây cũng là định hướng phát triển đa ngành bền vững cho doanh nghiệp nhiều năm về sau.