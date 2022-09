Đất Xanh Miền Trung công bố cháy hàng phân khu The River, Regal Legend

Ngày 3/9, sự kiện ra mắt The River - phân khu đầu tiên thuộc dự án Regal Legend Quang Binh (Quảng Bình) - cháy hàng 100 căn boutique hotels đầu tiên.

Dự án đã nhận được phản hồi tích cực khi chứng kiến không ít khách hàng và nhà đầu tư đăng ký giao dịch từ 2 sản phẩm trở lên, với giá trị ước tính tới hàng triệu USD.

Phần lớn khách hàng cho biết phân khu The River thuộc khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legend có vị trí đắc địa khi giáp biển Bảo Ninh, kề sông Nhật Lệ, đồng thời tọa lạc ngay trên trục đường huyết mạch của đại lộ Võ Nguyên Giáp. Những yếu tố này nhanh chóng thuyết phục nhà đầu tư trong và ngoài nước, bởi tiềm năng khai thác lẫn giá trị sinh lời bền vững, bên cạnh nét đẹp trác tuyệt, chất lượng hoàn thiện tinh xảo theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tiềm năng đầu tư hấp dẫn

Với định hướng trở thành kinh đô giải trí toàn cầu, Regal Legend sở hữu quy hoạch ấn tượng và khác biệt, gồm 2 phố đi bộ thương mại được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận chủ trương và một toà khách sạn Novotel quản lý vận hành.

Không chỉ vậy, Regal Legend cũng chào đón hàng trăm thương hiệu danh tiếng đến vận hành loạt dịch vụ ăn uống, thời trang, giải trí, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp…

Sự kiện diễn ra tại resort 5 sao Celina Peninsula Resort Quang Binh, quy tụ hàng trăm nhà đầu tư, đối tác và khách hàng thành viên VIP của Regal Homes.

Danh mục đối tác thương mại lớn trong nước, quốc tế được công bố đã và đang xúc tiến ký kết hợp tác chiến lược với Regal Legend trong đợt này gồm: Jumbo Group, McDonald’s, KFC, Minigood, Cushman & Wakefield, JLL, GO! Mall, Cinema - CGV (thương hiệu quốc tế); Golden Gate Group, Highlands Coffee, Phúc Long Coffee & Tea, Cộng Cà Phê, Winmart - Masan, Sen Tài Thu, Pharmacity, Long Châu, Vinfast - Vingroup, Thế Giới Di Động (thương hiệu Việt Nam)…

Tất cả được kỳ vọng cùng hội tụ tại Regal Legend, kiến tạo nên một khu đô thị du lịch sầm uất nhất Quảng Bình và ven biển miền Trung.

Tất cả căn boutique hotels thuộc phân khu The River (Regal Legend) của chủ đầu tư Đất Xanh Miền Trung đều tìm thấy chủ nhân trong sự kiện ra mắt.

Trong khuôn khổ chương trình, Đất Xanh Miền Trung cũng lần đầu ký kết hợp tác chiến lược với hàng trăm đối tác thương mại tiêu biểu trong lĩnh vực sức khỏe, ẩm thực, thời trang, giải trí, cùng nhiều định chế tài chính uy tín hàng đầu nhằm mang đến những trải nghiệm xứng tầm cùng giải pháp tối ưu cho nhà đầu tư.

Đất Xanh Miền Trung ký kết hợp tác chiến lược với hàng trăm đối tác.

Khác biệt từ chất lượng quốc tế

Bên cạnh đẳng cấp của tổng thể dự án, phân khu River thể hiện sức hấp dẫn riêng đến từ chất lượng quốc tế. Phân khu bao gồm hơn 100 căn boutique hotels 4,5 và 5,5 tầng, với phong cách kiến trúc đương đại cùng tầm nhìn hướng sông Nhật Lệ.

Kiến trúc đương đại xa xỉ tại The River được khắc họa bằng bảng vật liệu từ các nhà cung cấp danh tiếng thế giới. Các hạng mục chính có thể kể đến: Đá Travertine (Italy), đá Moca (Bồ Đào Nha), mái ngói Fuji phẳng màu, sơn giả đá Kikusui (Nhật Bản), kính hộp Kibing, trần gỗ Inova (Malaysia), tấm ốp mặt dựng trang trí Luxalon Single Skin Hunter Douglas (Hà Lan)… hay những chi tiết nhỏ như tay nắm cửa Hafele (Đức), bản lề siêu trọng siêu trường Geze (Italy), Cmech (Mỹ)…

Phân khu The River ghi dấu ấn nhờ chất lượng chuẩn quốc tế. Ảnh phối cảnh.

Các căn boutique hotels được thi công với quy trình khắt khe hàng đầu thị trường, áp dụng cho những ngôi nhà bền vững hàng trăm năm: Tất cả phần tường và đá đều được xử lý chống thấm 6 lớp, chỉ chọn các dòng đá dày 20 mm trở lên, keo dán đá Hàn Quốc, mái nhà sử dụng lớp phủ siêu bền Pure Polyurea QP350 (Tây Ban Nha), cửa nhôm sử dụng sơn bột tĩnh điện hãng AkzoNobel (Hà Lan)...

Có thể nói, The River cũng như Regal Legend xứng đáng là nơi tụ hội của các thương hiệu danh tiếng, những quy trình thi công khắt khe và nghiệm thu tỷ mỷ hàng đầu thế giới.

Dòng sản phẩm boutique hotels 4,5 và 5,5 tầng mang đến đa dạng lựa chọn cho chủ nhân như an cư, kinh doanh, làm dịch vụ - khách sạn với mô hình boutique hotels xấp xỉ 15 keys. Đó cũng là lý do phân khu The River chinh phục được những nhà đầu tư khó tính và nhanh chóng hết giỏ hàng trong sự kiện ra mắt.