Đất Xanh Miền Trung bàn giao villa triệu USD Regal One River

Với lợi thế vị trí đắc địa ven sông, gần hệ thống tiện ích hiện đại, villa Regal One River được đánh giá có tiềm năng sinh lời cao.

Đất Xanh Miền Trung tổ chức sang sổ hồng và bàn giao villa Regal One River cho khách hàng tại Đà Nẵng. Khách hàng này cùng đại diện công ty nghiệm thu villa, tham quan nhà mẫu và trải nghiệm các tiện ích trong khuôn viên dự án.

Khách hàng tham quan villa Regal One River ngày 9/11.

Ông Phạm Văn Viên - Giám đốc khối Vận hành Công ty Đất Xanh Miền Trung - chia sẻ: “Chúng tôi cảm ơn khách hàng chọn sản phẩm do công ty phát triển. Bất chấp khó khăn do dịch bệnh và thiên tai, chúng tôi nỗ lực không ngừng để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình”.

Vị trí đắc địa của Regal One River thuyết phục nhiều người chi triệu USD để sở hữu. Một khách hàng nhận bàn giao villa chia sẻ: “Gia đình tôi lựa chọn sản phẩm này vừa làm biệt thự nghỉ dưỡng, vừa kinh doanh đầu tư trong tương lai”.

Regal One River sở hữu vị trí đắc địa, được đầu tư chỉn chu đậm chất nghệ thuật.

Sản phẩm có mặt tiền đường Song Hào, phía sau giáp sông Cổ Cò, cách biển Non Nước 1 km. Regal One River gần nhiều tiện ích như trường quốc tế, chuỗi resort quốc tế giúp tăng khả năng sinh lời. Đặc biệt, sông Cổ Cò được kỳ vọng trở thành tuyến đường thủy sinh thái, du lịch mới kết nối Đà Nẵng - Hội An khi khai thông.

Các căn Regal One River đều sở hữu sổ hồng riêng nền và đang tiến hành sang tên cho những cư dân đầu tiên. Ngoài ra, villa sử dụng vật liệu xây dựng từ châu Âu với quy trình thi công, nghiệm thu khắt khe. Toàn bộ mặt ngoài ốp đá Marble nhập khẩu nguyên phiến, bền và trang nhã. Hệ kính hai lớp phủ lớp Low-E cách âm, cách nhiệt, cản tia UV. Hệ khung treo đá Hafen (Đức) hay nhôm YKK (Nhật Bản) mang đến sự bền vững trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thích ứng với khí hậu nóng ẩm ven biển Đà Nẵng.

Đất Xanh Miền Trung đầu tư chỉn chu trong từng chi tiết.

Từ nay đến 25/12, Đất Xanh Miền Trung triển khai chương trình bán hàng ưu đãi cho biệt thự Regal One River. Khách hàng được tặng 3 năm quản lý dự án, hỗ trợ vay vốn ngân hàng 70% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong 12 tháng đầu. Thời gian thanh toán tối đa 3,5 năm.

Chương trình chiết khấu áp dụng 12% giá trị sản phẩm, tặng 15 đêm nghỉ dưỡng kèm gói miễn phí đi lại 20 triệu đồng. Người mua còn có cơ hội trúng ôtô Toyota Corolla 1.8G CVT gần 800 triệu đồng.

Người mua Regal One River được hưởng nhiều ưu đãi.

Ngoài ra, Đất Xanh Miền Trung cùng khách hàng hợp tác kinh doanh, cam kết làm đại diện vận hành cho thuê tối đa 10 năm cho gia chủ villa hoặc cung cấp gói quản gia. Đại diện công ty cho biết, lợi nhuận ước tính đạt 4,6 tỷ đồng /3 năm.

Độc giả tham khảo thông tin chi tiết liên hệ hotline: 02366266266 hoặc website.