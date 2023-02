Đất Xanh chuyển quyền sở hữu Sài Gòn Riverview cho công ty con

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa thông qua quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Công ty CP Sài Gòn Riverview cho công ty con - CTCP Hội An Invest.

Đất Xanh đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Gem Sky World cho Công ty Hội An Invest. Ảnh: DXG.

Theo quyết định này, Đất Xanh sẽ chuyển nhượng hơn 16,6 triệu cổ phần, tương đương 99,99% vốn sở hữu tại Sài Gòn Riverview cho Hội An Invest. Với mức giá chuyển nhượng 10.000 đồng/cổ phần, giá trị thương vụ ước tính đạt hơn 166 tỷ đồng .

Mục đích chuyển nhượng được nhà phát triển bất động sản này cho biết nhằm tái cấu trúc cơ cấu sở hữu Sài Gòn Riverview theo định hướng chiến lược của tập đoàn.

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Sài Gòn Riverview và Hội An Invest vẫn là những pháp nhân có quan hệ với Đất Xanh theo quy định pháp luật.

Theo tìm hiểu của Zing, Hội An Invest hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày, được thành lập vào năm 2017 và từng là công ty con của Đất Xanh.

Tuy nhiên, giữa năm 2021, doanh nghiệp bất động sản này đã thông qua quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ tại Hội An Invest cho công ty con khác là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An.

Như vậy, việc chuyển nhượng Sài Gòn Riverview cho Hội An Invest của Đất Xanh đã gián tiếp làm tăng giá trị tài sản cho Bất động sản Hà An. Được biết, Bất động sản Hà An được thành lập từ năm 2018 và hiện là công ty con thuộc sở hữu của Đất Xanh.

Từ năm 2019, Hà An chịu trách nhiệm chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty mẹ. Vào đầu năm 2022, công ty thành viên này đã thực hiện đợt tăng vốn vốn điều lệ từ 7.300 tỷ lên 8.800 tỷ đồng .

Cũng trong năm 2022, Đất Xanh dự kiến sử dụng toàn bộ 300 triệu USD (khoảng 7.000 tỷ đồng ) trái phiếu quốc tế để rót vào công ty con chủ lực Bất động sản Hà An.

Hiện Hà An là chủ sở hữu một loạt dự án dự án bất động sản lớn như SaigonRes Riverside; Opal Boulevard; chung cư Thăng Long tại TP.HCM và đặc biệt là dự án Gem Sky World rộng hơn 92 ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đáng chú ý, đầu tháng 1 năm nay, HĐQT Đất Xanh cũng đã thông qua việc vay vốn Công ty Hà An 1.080 tỷ đồng với lãi suất 8%/năm, thời hạn một năm và tự động tái tục. Mục đích vay là bổ sung vốn kinh doanh hoặc đầu tư dự án.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, Đất Xanh đã đối mặt với năm kinh doanh kém tích cực khi ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.581 tỷ đồng , giảm 45%. Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ và đất nền chiếm 2.869 tỷ đồng ; doanh thu từ dịch vụ môi giới bất động sản chiếm 2.018 tỷ đồng . Cả năm, doanh nghiệp lãi sau thuế 469 tỷ đồng , cũng giảm gần 71% so với năm 2021.

Kết thúc năm tài chính 2022, tổng tài sản của Đất Xanh tăng 9% lên 30.771 tỷ đồng . Trong đó, 27.800 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn, bao gồm 919 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 66% so với đầu năm; các khoản phải thu tăng 13% lên 12.169 tỷ đồng , hàng tồn kho tăng 27% lên 14.238 tỷ đồng .