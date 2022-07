Đất nước Sri Lanka trong trang văn

Với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp cùng nền văn hóa đa dạng, quốc đảo Nam Á trở thành nguồn cảm hứng của nhiều nhà văn.

Sinh thời, Tagore đã dùng nhiều vần thơ đầy hoa mỹ để ca ngợi khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp của Sri Lanka. Hiện nay, các cây bút trẻ của đảo quốc này vẫn đang nỗ lực đem những câu chuyện về đất nước mình lên trang sách. Dưới đây là một số tiểu thuyết cho người đọc cảm nhận sâu sắc hơn về đất nước Sri Lanka.

Running in the family - Michael Ondaatje

Running in the family được viết bởi Michael Ondaatje, tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Bệnh nhân người Anh. Sri Lanka vốn là mảnh đất nhiều duyên nợ với Michael Ondaatje. Đây chính là nơi nhà văn cất tiếng khóc chào đời vào năm 1943.

Tiểu thuyết Running in the family là tác phẩm đặc biệt trong sự nghiệp của Michael Ondaatje. Ảnh: Carousell.

Cha mẹ chia tay khi nhà văn chưa đầy một tuổi. Sau đó, ông tiếp tục sống ở Sri Lanka với bà ngoại và những người họ hàng cho tới năm 1954 thì được mẹ đón sang Anh. Ông đã rời xa đảo quốc này hơn 15 năm, mãi tới năm 1970 nhà văn mới có dịp trở lại nơi đây để thăm họ hàng và mảnh đất gắn liền với thời thơ ấu.

Tiểu thuyết bán tự truyện Running in the family đã tái hiện lại hành trình trở về quê hương của Michael Ondaatje. Nhà văn gọi đây là “chuyến đi không thể nào quên”. Ông rất nhớ mảnh đất này, nhưng không có can đảm để trở lại đây. Với Michael Ondaatje, Sri Lanka gắn liền với những ký ức đau buồn về một quá khứ mà người ta nên học cách quên đi. Nó khiến ông nhớ tới sự tan vỡ của gia đình cùng cái chết của bà ngoại.

Thiên nhiên tươi đẹp nơi đây được nhà văn miêu tả tỉ mỉ. Bãi cát trắng, nước biển màu lam ngọc tuyệt đẹp có thể níu chân tác giả và bè bạn cả ngày. Dưới những tán dừa xanh ngắt, đám trẻ hiếu động luôn nghĩ ra những trò tinh quái để tiêu khiển. Những ký ức dịu ngọt ấy sẽ đi theo con người tới suốt cuộc đời.

A Passage North - Anuk Arudpragasam

Tiểu thuyết A Passage North (tạm dịch: Chuyến về phương Bắc) là một trong những tác phẩm được để cử giải Booker Prize 2021. Tác phẩm lấy bối cảnh đất nước Sri Lanka sau khi nội chiến kết thúc, nhân vật chính là Krishan, một chàng trai đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ ở Sri Lanka.

Tiểu thuyết A Passage North được để cử giải Booker Prize 2021. Ảnh: Absurd review.

Tác phẩm tái hiện chuyến hành trình về phía bắc để thăm lại quê hương của Krishan. Trong suốt cuộc hành trình, khung cảnh điêu tàn của chiến tranh khiến chàng trai cảm thấy đau lòng. Suy ngẫm về cuộc đời, Krishan nhận ra hạnh phúc là một cái gì đó thật mong manh và khó nắm bắt. Anh muốn được hạnh phúc, nhưng không thể thoát khỏi bóng đen của quá khứ.

Krishan đau lòng hơn khi thấy bà nội ngày càng suy sụp do căn bệnh trầm cảm hành hạ. Anh tưởng khi được gặp bà, tâm hồn chịu nhiều tổn thương của mình sẽ được xoa dịu. Hoàn cảnh khiến Krishan nhận ra anh phải mạnh mẽ hơn để trở thành điểm tựa tinh thần cho bà nội.

Anuk Arudpragasam là nhà văn trẻ nổi tiếng người Sri Lanka. Cây bút sinh năm 1988 này đã cho ra đời 3 tiểu thuyết, chúng đều được giới phê bình đánh giá cao. Là một tiến sĩ tâm lý, Anuk Arudpragasam gây ấn tượng với lối viết chau chuốt, tỉ mỉ cùng những đoạn độc thoại nội tâm tinh tế.

Cinnamon Gardens - Shyam Selvadurai

Tiểu thuyết Cinnamon Gardens (tạm dịch: Vườn quế) là sáng tác nổi tiếng nhất của nữ nhà văn Shyam Selvadurai. Lấy bối cảnh một gia đình thượng lưu ở Sri Lanka vào những năm 1920, cuốn tiểu thuyết là hành trình khẳng định bản thân và tìm kiếm hạnh phúc của hai người trẻ là Annalukshmi và Balendran.

Tiểu thuyết Cinnamon Gardens mang tới cho tác giả nhiều kiến thức về văn hóa bản địa của Sri Lanka. Ảnh: Bedside Books.

Sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp quý tộc, bố mẹ Annalukshmi muốn con gái kết hôn với một người đàn ông giàu có sau khi tốt nghiệp đại học. Cô gái không muốn sống một cuộc đời buồn tẻ giống mẹ mình, người luôn an phận đứng sau những thành công của chồng. Annalukshmi yêu thích được dạy học và cô muốn tiếp thêm sức mạnh cho những cô gái trẻ gặp khó khăn trong việc đến trường.

Balendran là chú ruột của Annalukshmi. Là một người đồng tính, nhưng người đàn ông này tuân theo sự sắp đặt của gia đình và kết hôn với một cô gái mà anh ta không hề yêu thương. Cuộc sống hôn nhân luôn khiến Balendran cảm thấy tù túng.

Không dám chống lại sự độc đoán của cha, người đàn ông này chấp nhận sống trong vỏ bọc của một người chồng hoàn hảo. Tất cả thay đổi khi người tình đồng giới của Balendran từ Anh trở về. Đứng giữa kỳ vọng của gia tộc và mơ ước, hai con người này sẽ quyết định ra sao?

Do có nhiều tộc người cùng sinh sống nên Sri Lanka có nền văn hóa bản địa phong phú. Đặc trưng văn hóa của các tộc người, được nữ nhà văn Shyam Selvadurai khai thác một cách tỉ mỉ trong tác phẩm. Cuốn sách sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích về văn hóa, tín ngưỡng, phong tục và ẩm thực của Sri Lanka đến bạn đọc.

Island of a Thousand Mirrors - Nayomi Munaweera

Island of a Thousand Mirror (tạm dịch: Đảo nghìn gương) là cuốn tiểu thuyết đầu tay của nữ nhà văn Nayomi Munaweera. Sau hơn một năm được xuất bản tại quê nhà, tác phẩm được phát hành tại Mỹ. Từ năm 2012 tới nay, cuốn tiểu thuyết này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng.

Tác phẩm cung cấp cho người đọc cái nhìn chân thực về cuộc nội chiến kéo dài ở đất nước này. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề xã hội đáng lưu tâm đã được Nayomi Munaweera đưa vào sáng tác của mình.

Island of a Thousand Mirror là tiểu thuyết hiếm hoi của văn học Sri Lanka đề cập tới vấn đề bảo vệ môi trường. Ảnh: Amazon.

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Sri Lanka, thế nhưng “ngành công nghiệp không khói” này đã tàn phá không ít cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp nơi đây. Vẻ đẹp hoang sơ của Sri Lanka đang dần biến mất.

Không chỉ có vậy, xung đột sắc tộc và nội chiến ở đây khiến người dân phải tìm đủ mọi cách để ra nước ngoài sinh sống. Tình cảnh đáng thương của những con người luôn nỗ lực tìm bình yên ở một xứ sở xa lạ trong sách khiến người đọc không khỏi xót xa.