Đất nước nào ở châu Âu có tục xông đất ngày Tết giống Việt Nam

2. Người xông đất ở Scotland thường tặng món quà gì cho gia chủ? Than và bánh mì đen

Thịt xông khói

Quả việt quất

Thịt bò và dầu olive Theo truyền thống, người xông đất sẽ mang theo một món quà tặng chủ nhà. Do người xông đất có mái tóc đen, họ sẽ tặng món quà có màu sắc tương ứng như than, bánh mì đen, rượu whisky, thậm chí là một búi tóc màu đen. Hai món quà được ưa chuộng là than và bánh mì đen. Than tượng trưng cho những điều ấm áp, bánh mì đen mang theo lời chúc ấm no cho năm mới. Ảnh: Global Door.