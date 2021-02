Đất nước của những ngọn tháp vàng

Câu 3: Tên ngôi chùa dát vàng lớn nhất ở Myanmar? Shwedagon

Kyaiktiyo

Dhammayangyi

Ananda Chùa Shwedagon được xem là ngôi chùa Phật giáo linh thiêng nhất ở Myanmar với lịch sử phát triển hơn 2.500 năm. Ngôi chùa này được xem là nơi cất giữ 4 bảo vật thiêng của nhà Phật. Bảo tháp chính của ngôi chùa được mạ vàng, trên đỉnh trang trí 5.448 viên kim cương và 2.317 viên hồng ngọc. Ảnh: The New Light of Myanmar..