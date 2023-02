Đất nước cấm ‘du lịch cá mập’

Đảo Guadalupe ngoài khơi bờ biển Baja California là điểm nóng của cá mập trắng lớn, với nhiều dịch vụ được cung cấp như lặn lồng, câu cá thể thao và “ngắm cá mập” từ thuyền giải trí.

Tuy nhiên, giờ đây, chính phủ Mexico cấm các hoạt động kể trên nhằm bảo vệ loài cá mập trong Khu dự trữ sinh quyển Isla Guadalupe, bao gồm cả hòn đảo, theo báo kênh truyền hình Azteca của CNN.

Quyết định này đặt dấu chấm hết cho nền kinh tế du lịch từng rất phát triển của đảo Guadalupe và ảnh hưởng đến các công ty du lịch cung cấp các chuyến thám hiểm đến khu vực này.

Chính phủ Mexico cho rằng trải nghiệm lặn trong lồng là đặc biệt có hại vì các công ty thường thả mồi hoặc “chất dẫn dụ” khác xuống nước nhằm mang đến cho khách trải nghiệm dưới nước ly kỳ hơn.

Máy bay không người lái cũng bị cấm, ngoại trừ một số trường hợp hạn chế khi chúng được sử dụng để giám sát hoạt động của động thực vật trong khu bảo tồn.

Tuy nhiên, một số công ty tổ chức tour du lịch đang nuôi hy vọng rằng quyết định này có thể không phải là vĩnh viễn. Nautilus Dive Adventures, công ty du lịch lặn có trụ sở tại Canada, là một trong số đó.

“Công viên quốc gia cá mập trắng lớn tại đảo Guadalupe sẽ mở cửa trở lại, có thể là ngày mai hoặc trong 5 năm nữa. Một tổ chức phi chính phủ đã tiếp cận chính phủ và tạo điều kiện cho việc cấm cửa. Nhưng nó sẽ không kéo dài”, công ty đăng trong thông báo trên trang web và không nêu tên tổ chức mà họ tin là đứng sau các hạn chế du lịch.

Cá mập trắng lớn được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) coi là loài “dễ bị tổn thương” (có thể trở thành loài bị đe dọa tuyệt chủng nếu yếu tố đe dọa đến sự sinh tồn của chúng hoặc sự sinh sản không được cải thiện).

Tuy nhiên, mục tiêu của sinh quyển không chỉ là bảo vệ môi trường sống của cá mập. Cá heo mũi chai, sư tử biển California và hải cẩu lông trên đảo Guadalupe cũng coi khu vực này là nhà.

