Đạt mốc 500 cửa hàng, nhà thuốc An Khang kỳ vọng có lãi cuối năm

Ngày 15/7, chuỗi nhà thuốc An Khang thuộc tập đoàn Thế Giới Di Động kỷ niệm cột mốc 500 cửa hàng với sự góp mặt của đại diện các đơn vị đối tác, công ty dược phẩm. Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng giám đốc CTCP Dược phẩm An Khang Pharma, tốc độ mở chuỗi của An Khang vượt qua kỳ vọng ban đầu của ban giám đốc và có thể hoàn thành sớm kế hoạch 800 cửa hàng trong năm 2022. Hiện tại, doanh thu trung bình của mỗi cửa hàng là 400-450 triệu đồng/tháng. Công ty đặt mục tiêu đẩy mạnh doanh thu lên 600 triệu đồng/tháng, đạt điểm hòa vốn và bắt đầu có lời khi khép lại năm 2022.