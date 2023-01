Đặt iPhone trên Amazon, nhận gói thức ăn cho chó

Sau khi đặt mua điện thoại iPhone trị giá 1.300 bảng Anh (tương đương 1.595 USD) trên Amazon, một người đàn ông ở Anh chỉ nhận được gói thức ăn cho chó khi mở gói hàng.

Gói hàng ông Burton nhận được từ Amazon. Ảnh: BBC.

Ian Burton, cư dân thành phố Salisbury, Vương quốc Anh, đã đặt mua chiếc điện thoại iPhone vào ngày 4/12/2022 để tặng con gái. Tuy nhiên, những gì ông Burton nhận được là gói thức ăn cho chó của hãng Naturo, BBC đưa tin ngày 17/1.

Trong chương trình You and Yours của BBC, ông Burton, 69 tuổi, chia sẻ ban đầu ông nghĩ rằng đây chỉ đơn giản là sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, khi ông Burton liên hệ với “gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến” Amazon, họ từ chối hoàn tiền.

Amazon giải thích rằng ông Burton đã ký nhận bưu kiện, và thực tế là gói thức ăn cho chó nặng bằng chiếc iPhone, nên khách hàng chắc chắn đã nhận đúng sản phẩm.

Vài phút sau khi chia sẻ với chương trình You and Yours, ông Burton đã nhận được cuộc gọi xin lỗi từ đại diện của Amazon. Họ cam kết sẽ tiến hành "đánh giá toàn diện” để xác định vấn đề và báo cáo với nhóm phụ trách.

Số tiền đã được hoàn trả vào tài khoản của ông Burton vào ngày hôm sau.

Người phát ngôn của Amazon nói với BBC: "Chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với ông Burton, xin lỗi và xử lý khoản tiền hoàn trả đầy đủ".

Ông Burton cho biết rõ ràng hệ thống an ninh của Amazon có vấn đề, khi để thiết bị công nghệ giá trị cao bị thay thế bằng một gói thức ăn.

Đây không phải lần đầu tiên khách hàng của Amazon gặp phải tình huống này.

Ngày 29/11/2022, Alan Wood, 61 tuổi, sống tại hạt Derbyshire (Vương quốc Anh) đặt mua chiếc MacBook Pro trên Amazon với giá 1.460 USD . Tuy nhiên thay vì chiếc máy tính, những gì ông Wood nhận được là 2 hộp thức ăn cho chó của Pedigree.