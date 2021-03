Đạt hơn 1 triệu khách/tuần, hàng không Việt lọt top 10 thế giới

Theo OAG, với việc phục vụ hơn 1 triệu lượt hành khách trong tuần gần nhất, hàng không Việt Nam đã lọt nhóm 10 thị trường hàng không lớn nhất thế giới.

Theo thống kê gần nhất từ nhà cung cấp dữ liệu du lịch hàng không - OAG, thị trường hàng không Việt ghi nhận tăng trưởng 117.000 lượt khách trong tuần gần nhất, đạt tổng 1.072.977 lượt khách mỗi tuần. Vị trí dẫn đầu thế giới vẫn thuộc về hàng không Trung Quốc với hơn 16 triệu lượt khách mỗi tuần, xếp sau là Mỹ với hơn 15 triệu lượt khách mỗi tuần.

Dù ghi nhận tăng trưởng lượt khách so với tuần trước đó, nếu so với thời điểm 20/1/2020, số liệu từ OAG cho thấy quy mô thị trường hàng không Việt đã giảm 31,4% do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Việt Nam trở lại top 10 thị trường hàng không lớn nhất thế giới Sản lượng khách tuần gần nhất của 10 thị trường hàng không lớn nhất thế giới (Số liệu: OAG) Nhãn Trung Quốc Mỹ Ấn Độ Indonesia Nhật Bản Nga Mexico Brazil Australia Việt Nam Sản lượng khách column Triệu lượt khách/tuần 16.29 15.03 3.06 2 1.81 1.54 1.29 1.17 1.07 1.07

Tính trên toàn cầu, tổng sản lượng khách của các hãng hàng không đã giảm 35% so với cùng kỳ 2020 và giảm 44% với cùng kỳ 2019 do nguyên nhân dịch bệnh.

Tính về sản lượng khách trong khu vực Đông Nam Á, quy mô của thị trường hàng không Việt Nam chỉ thua Indonesia, quốc gia có dân số 270 triệu người, gấp 3 lần dân số Việt Nam. Trong tuần gần nhất, thị trường hàng không quốc gia vạn đảo phục vụ hơn 2 triệu lượt khách, gấp đôi hàng không Việt Nam.

Quốc gia Đông Nam Á xếp thứ 3 về lượng khách bay trong tuần gần nhất là Thái Lan. Thị trường hàng không Thái đạt 661.171 lượt trong tuần gần nhất, giảm 68,5% so với trước dịch Covid-19.

Trước đó nhiều tổ chức thống kê số liệu hàng không đã đánh giá trục TP.HCM - Hà Nội là đường bay nhộn nhịp thứ 2 thế giới, chỉ sau đường bay Seoul - Jeju của Hàn Quốc.