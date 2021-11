Đạt doanh thu 730 triệu USD, 'No Time to Die' vẫn lỗ 100 triệu USD

Theo các chuyên gia, "No Time to Die" mất nhiều tiền quảng cáo, chi phí duy trì sau 16 tháng hoãn chiếu. Phim chưa thể thu lợi dù doanh thu toàn cầu lên đến 730 triệu USD.

Theo Variety, tính đến ngày 23/11, No Time to Die cán mốc 730 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu. Bộ phim thứ 25 về James Bond chính thức trở thành phim Hollywood có doanh thu cao nhất mùa Covid-19.

No Time to Die là bộ phim hiếm hoi thành công trong đại dịch. Tuy nhiên, doanh số 730 triệu USD chưa thể mang lại lợi nhuận cho nhà sản xuất. Phim phải đạt thêm 170 triệu USD để sinh lợi, theo Variety.

No Time to Die khó thu lợi

Ngoài chi phí sản xuất hơn 250 triệu USD , No Time to Die phải tốn hơn 100 triệu USD quảng cáo, hàng chục triệu USD vì 16 tháng hoãn chiếu. Người trong cuộc cho rằng tác phẩm về James Bond phải kiếm được 900 triệu USD tại phòng vé để hòa vốn.

Trước đại dịch, 730 triệu USD là con số mơ ước của nhiều nhà sản xuất. Đại dịch toàn cầu đã ảnh hưởng nặng đến doanh thu và lợi nhuận của No Time to Die. “Hiện tại, nhà sản xuất phim vẫn lỗ 100 triệu USD ”, nguồn tin nói với Variety.

Tuy nhiên, hãng phim MGM vẫn tự tin về tương lai của James Bond. Họ tin tưởng No Time to Die sớm hòa vốn và mang lại lợi nhuận lớn.

“Nhiều nguồn tin nói No Time to Die thua lỗ là không đúng sự thật. Doanh thu phim vượt xa ước tính của chúng tôi và vượt F9 để trở phim Hollywood có doanh thu quốc tế cao nhất trong mùa dịch. Với việc phát hành PVOD (video theo yêu cầu cao cấp), bộ phim có thêm lợi nhuận. No Time to Die đồng thời vẫn kiếm được tiền cho MGM khi duy trì tốt ở rạp chiếu”, đại diện nhà sản xuất nói.

Daniel Craig và Lea Seydoux trong No Time to Die. Ảnh: MGM.

Theo Variety, việc MGM không thừa nhận No Time to Die khó sinh lời bị các chuyên gia kinh tế phản đối. Các bộ phim kinh phí lớn luôn đối mặt với thực tế là việc có lợi nhuận (ít nhất trong thời gian phim ra rạp) không hề khả thi trong mùa dịch.

Trước No Time to Die, nhiều bộ phim đối mặt nguy cơ thua lỗ trong lúc ngành công nghiệp rạp chiếu phải vật lộn để phục hồi. Phim siêu anh hùng của Marvel như Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Eternals; The Suicide Squad của Warner Bros. và Tenet của Christopher Nolan đều đối mặt tổn thất hàng triệu USD.

Song, đó không phải là những tựa phim có thất bại phòng vé lớn nhất trong mùa dịch. Variety cho rằng điều kém may mắn sẽ thuộc về The Last Duel - bộ phim có mặt Matt Damon, Adam Driver và Ben Affleck, tốn hơn 100 triệu USD để thực hiện và quảng bá. Phim hiện chỉ thu về 27,4 triệu USD trên toàn cầu.

Điều đó cho thấy xu hướng xem phim của khán giả. Nếu không phải phim hành động, điệp viên, hay siêu anh hùng, tác phẩm sẽ kén khán giả. Loạt ứng viên của giải Oscar như Spencer, Belfast và King Richard đều phải chịu cảnh doanh thu thấp dù các tựa phim được giới chuyên môn đánh giá cao.

Hướng đi của các công ty điện ảnh

Vào tháng 10, doanh thu phòng vé chủ yếu dựa vào các tựa phim lớn như Dune và No Time to Die. Tuy nhiên, thực tế đáng tiếc đằng sau điều này là không có bộ phim nào thực sự mang lại lợi nhuận lớn. Nhà sản xuất và các cơ sở kinh doanh cần nhiều hơn để bù đắp thua lỗ sau mùa dịch.

Điều phức tạp hơn là các công ty lớn như Comcast, Disney, Viacom CBS và WarnerMedia đều tung ra dịch vụ phát trực tuyến riêng. Để cạnh tranh với Netflix, các công ty ký hợp đồng không ràng buộc với truyền hình cáp. Điều đó khiến họ mất hàng triệu USD tiền phát sinh.

Đối với những bộ phim có kinh phí từ 100- 200 triệu USD , nhà sản xuất đối mặt nguy cơ không thể thu lợi. Để giải quyết điều đó, hãng phim đứng trước hai lựa chọn: Hoặc tiếp tục hy vọng phim thu lợi, hoặc tiếp tục trì hoãn, đối mặt nguy cơ sụp đổ toàn ngành, theo Variety.

Giống No Time to Die, bộ phim Venom: Let There Be Carnage nhiều lần dời ngày ra rạp. Ảnh: Sony Pictures.

Trong năm 2020, nhiều hãng phim quyết định trì hoãn phát hành phim, trong đó có No Time to Die, Shang-Chi và Venom: Let There Be Carnage. Tuy tránh được việc doanh thu kém, các nhà sản xuất phải tốn nhiều chi phí để PR, chưa kể đến việc phim trở nên lỗi thời do hoãn nhiều năm.

“Theo cách nào đó, việc giữ lại những bộ phim được đánh giá cao vẫn có nhiều rủi ro. Hãng phim không đạt doanh số bán vé cần thiết để thu lợi giữa lúc thị trường chưa phục hồi”, Variety bình luận.

So với các bộ phim về 007 trước đó của Daniel Craig, doanh thu toàn cầu của No Time to Die về cơ bản là cao. Casino Royale (2006) thu về 616 triệu USD , Quantum of Solace (2008) thu 589 triệu USD . No Time to Die hiện tại chỉ đứng sau Skyfall (2013) với 1,1 tỷ USD và Spectre (2015) với 880 USD . Để xét mức doanh thu 730 triệu USD so với các phim trước đó thì No Time to Die không đủ để cạnh tranh về lợi nhuận.

Với nỗ lực giảm thiểu thất thoát tại rạp, No Time to Die đã chuyển sang nền tảng video theo yêu cầu cao cấp sau 31 ngày ra rạp. Đây là loại hình mới được các nhà sản xuất kỳ vọng cao.

Nếu chỉ chiếu tại rạp, các hãng phim phải chia đều doanh thu với chủ rạp chiếu. Giờ đây, MGM có thể giữ 80% doanh thu khi tung ra loại hình xem No Time to Die thông qua PVOD.

Hướng phát triển của No Time to Die có phần giống Black Widow, Cruella của Disney và Dune của Warner Bros.. Đây là những tựa phim được đưa lên nền tảng phát trực tuyến cùng ngày ra rạp. Bất chấp hồi chuông cảnh tỉnh về việc phim có thể doanh thu thấp ngoài rạp, loại hình PVOD được đánh giá là tiềm năng và có thể là hướng đi mới của các công ty điện ảnh.