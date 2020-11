'Đất đá đổ xuống, tôi chỉ biết chạy'

"Đất đá ào ào đổ xuống và đẩy tôi ra xa. Tôi cùng với một người bị gãy chân, bò ra ngoài được, còn một người thì bị cuốn đi", ông Hưng bàng hoàng khi nhớ lại sự việc.

Chiều 11/11, vụ sạt lở đất xảy ra trên quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam, khiến 3 người bị thương, một người mất tích.

Là một trong 5 người chạy thoát vụ sạt lở, anh Lê Đình Minh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đó.

Anh Minh cho hay chiều 11/11, anh cùng một nhóm gồm 7 người đi từ thị trấn Trà My lên hướng huyện Nam Trà My. Đến đoạn quốc lộ 40B gần thủy điện Sông Tranh thấy điểm sạt lở, anh cùng nhóm người dừng lại dọn dẹp một số bụi rậm để tiếp tục di chuyển.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Tuấn Tú.

Đột nhiên, anh Minh nghe tiếng kêu lớn: "Chạy! Chạy! Chạy đi!". Đúng lúc này, một tảng đá cùng hàng nghìn khối đất đổ ập xuống.

"May mắn khi người đi đường nhìn thấy từ xa và hô to cho mọi người chạy thoát. Tôi nghe la lớn nên bỏ chạy. Đất đá cứ ùa theo sau lưng. Khi đến điểm an toàn thì xe máy của mọi người cũng trôi theo đến chân", anh Minh kể.

Anh Minh nói có 6 người kịp đến nơi an toàn, nhưng một người bị đất đá vùi lấp.

Nhóm người bỏ chạy khi đất đá đổ xuống quốc lộ 40B. Ảnh: Cắt từ clip.

Giống như anh Minh, ông Huỳnh Ngọc Hưng (ở xã Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam) cũng là một người may mắn chạy thoát vụ sạt lở.

"Lúc đó đất đá ào ào đổ xuống và đẩy tôi ra xa. Tôi cùng với một người bò ra được, người kia gãy chân. Còn một người nữa bị đất đá đẩy xuống dưới nên không thể làm gì được", ông Hưng thất thần nói.

Theo Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Thái Hoàng Vũ, sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố và đưa người đi cấp cứu.

"Chúng tôi đã đưa 3 người bị thương đi cấp cứu. Vụ sạt lở cũng khiến một người mất tích và địa phương đang tích cực tìm kiếm nạn nhân", ông Vũ nói.