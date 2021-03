Darkseid xuất hiện ra sao trong ‘Liên minh Công lý’ của Zack Snyder?

So với bản chiếu rạp, “Zack Snyder's Justice League” sắp sửa xuất hiện trên FPT Play sẽ có thêm sự xuất hiện của siêu ác nhân Darkseid.

Video - Trailer 'Zack Snyder’s Justice League' “Zack Snyder’s Justice League - Liên minh công lý của Zack Snyder” chính thức khởi chiếu trực tuyến vào ngày 18/3 (giờ Mỹ). Khán giả Việt có thể thưởng thức phim qua Sunshine TV.

Ban đầu, Warner Bros. giao cho Zack Snyder vị trí “kiến trúc sư trưởng” của Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU). Ông có tầm nhìn kéo dài qua nhiều bộ phim để dần hé lộ “trùm cuối” Darkseid, như cách Kevin Feige áp dụng với Thanos (Josh Brolin) ở Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Chúa tể của Apokolips từng dự kiến xuất hiện thoáng qua trong Justice League (2017). Song, với việc Zack Snyder rời dự án và Warner Bros. muốn giảm thiểu thời lượng, nhân vật rốt cuộc bị loại bỏ. Với Zack Snyder’s Justice League, siêu ác nhân sẽ trở lại với vai trò quan trọng hơn.

Darkseid là ai?

Cuối thập niên 1960, Jack Kirby bắt đầu có mâu thuẫn với Marvel. Đến năm 1970, ông bỏ sang đầu quân cho đối thủ DC và bắt đầu sáng tạo nên khái niệm Thế giới Thứ tư (The Fourth World) và các Tân Thần (New Gods). Darkseid là phản diện trung tâm của loạt truyện và xuất hiện lần đầu trong tập Superman's Pal Jimmy Olsen #134 (1970).

Darkseid là ác nhân nổi tiếng trong truyện tranh DC.

Theo đó, các Tân Thần được sinh ra từ làn sóng Godwave - một vụ nổ do cuộc chiến từ các sinh vật thần thánh cổ đại sống ở God World gây ra. Bản thân God World cũng bị phân tách thành hai hành tinh mới là New Genesis và Apokolips. Darkseid, tên thật là Uxas, vốn là hoàng tử của Apokolips.

Một ngày nọ, Darkseid phát hiện ra nguồn sức mạnh Omega Force nên cùng tên phụ tá DeSaad âm mưu ám sát anh trai Drax. Gã cũng hấp thụ toàn bộ nguồn năng lượng chết chóc trên và trở thành thủ lĩnh mới của Apokolips. Từ đây, tên ác thần bắt đầu kế hoạch chinh phục vũ trụ và loại bỏ mọi hy vọng lẫn ý chí tự do của các sinh vật sống khác.

Khi đến Trái Đất, Darkseid nhanh chóng trở thành kẻ thù lớn nhất của Justice League, đặc biệt là Superman bởi nguồn sức mạnh Krypton độc đáo của anh. Xuyên suốt lịch sử, gã đóng vai trò “trùm cuối” trong hàng loạt sự kiện lớn của DC và không ít lần gây ra tận thế.

Vì sao Darkseid là phản diện đáng sợ nhất DC?

Là một Tân Thần, Darkseid sở hữu siêu sức mạnh, tốc độ và sức bền mạnh mẽ bậc nhất vũ trụ DC. Gã có thể đánh bại cả Superman lẫn Supergirl cùng lúc mà không tốn nhiều công sức. Tên ác thần cũng dễ dàng bóp nát một chiếc nhẫn Green Lantern chỉ bằng tay không. Cơ thể gã cứng đến mức gần như miễn nhiễm mọi loại sát thương.

Trong sự kiện The Great Darkness Saga (1982), Darkseid thể hiện một loạt sức mạnh thần thánh, như hoán đổi vị trí của hai hành tinh trong các hệ Mặt Trời khác nhau, kiểm soát tâm trí của toàn bộ dân số trên một hành tinh, lập tức hấp thụ tất cả thông tin từ một sinh vật khác... Hắn thậm chí có thể biến nỗi sợ hãi của nạn nhân trở thành sự thật.

Hình ảnh Darkseid trong phiên bản Justice League của Zack Snyder.

Song, sức mạnh lớn của Darkseid lại đến từ năng lượng Omega Force giúp gã bắn ra Tia Omega từ mắt. Đây là dạng năng lượng có thể hoạt động như một lực mạnh để khuất phục đối thủ hoặc phát ra nhiệt lượng biến nạn nhân thành tro bụi. Superman có thể kháng được Tia Omega, nhưng phải chịu đau đớn cực độ.

Tia Omega cũng có thể hồi sinh những nạn nhân bị nó tiêu diệt trước đó. Ngoài ra, Darkseid sẽ điều khiển đường đi của phát bắn để nó có thể vượt địa hình hay bẻ cong theo đường chạy đối thủ.

Trong các đầu truyện, Darkseid theo đuổi Anti-Life Equation - Phương trình Phản Sự sống cho phép hắn nô dịch toàn bộ ý chí của vũ trụ. Trái Đất là nơi chứa đựng đáp án nên thường xuyên trở thành chiến trường giữa các siêu anh hùng và tên ác thần hùng mạnh này.

Không ít lần, nhóm Liên minh Công lý gần như bị đánh bại và đứng trên bờ vực tận thế như trong Final Crisis (2008), Justice League: The Darkseid War (2015)... Trong đầu truyện DCeased (2019), Darkseid đã lây nhiễm thành công Anti-Life Equation vào Cyborg và biến nhân loại thành những xác sống khát máu.

Trong tập phim Justice League Dark: Apokolips War (2020) thuộc Vũ trụ Hoạt hình DC (DCAU), Justice League tổ chức tấn công Apokolips nhưng thất bại. Cuộc kháng chiến kéo dài trong nhiều năm sau đó cuối cùng cũng thắng lợi, nhưng chỉ số ít siêu anh hùng còn sống sót.

Darkseid sẽ đóng vai trò gì trong Zack Snyder’s Justice League?

Trong trailer Zack Snyder’s Justice League, Darkseid (Ray Porter), lúc này còn là Uxas, mới là kẻ dẫn đầu cuộc xâm lăng Trái Đất thời cổ đại, thay vì Steppenwolf (Ciarán Hinds) như bản chiếu rạp. Gã bị đánh bại bởi sự kết hợp giữa con người, các vị thần Hy Lạp, người Amazon, tộc Atlantis lẫn Green Lantern.

Cái chết của Superman (Henry Cavill) đã được Lex Luthor (Jesse Eisenberg) tiết lộ cho các Tân Thần trong Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) khiến gã nuôi mộng trở lại Trái Đất. Thay vì đi tìm Hộp Mẹ (Motherbox) khó hiểu như bản chiếu rạp, Steppenwolf được giao nhiệm vụ hủy diệt nhân loại.

Vai trò của Darkseid trong DCEU sẽ trở nên rõ ràng hơn nhờ Zack Snyder's Justice League.

Theo tiết lộ của chính Zack Snyder, phiên bản Justice League lần này sẽ có kết thúc mở theo đúng ý tưởng ban đầu để dẫn tới phần hậu truyện. Việc phân cảnh Knightmare (cơn ác mộng của Batman) được kéo dài khiến nhiều người đồn đoán rằng Darkseid thực sự sẽ tham chiến cùng quân đoàn Parademon trong phim và gây nên tận thế.

Với sức mạnh bá đạo của gã, cả Justice League lẫn các ác nhân như Deathstroke (Joe Manganiello), Joker (Jared Leto) hay Lex Luthor buộc phải bắt tay hợp tác để kháng chiến trong suốt nhiều năm. Song, clip quảng bá mới nhất cho thấy tên ác thần dường như đã làm chủ được Anti-Life Equation và thao túng Superman.

Do đó, các siêu anh hùng khả năng cao bại trận, khiến The Flash (Ezra Miller) buộc phải du hành thời gian về “báo mộng” cho Batman (Ben Affleck), giúp hoàn thành cảnh quay được cài cắm trước đó trong Batman v Superman: Dawn of Justice. Nhiều thông tin đồng thời cho rằng Darkseid sẽ bị đánh bại, nhưng với cái giá là sự hy sinh của nhiều anh hùng quan trọng.

Bộ phim Justice League của Zack Snyder sẽ công chiếu độc quyền HBO Go trên FPT Play vào ngày 18/3/2021. Đây là lần đầu tiên một bộ phim điện ảnh bom tấn Hollywood được chiếu trên nền tảng trực tuyến nhằm phục vụ nhu cầu xem phim tại nhà trong thời dịch.