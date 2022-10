Đập tràn ngập sâu, 700 hộ dân ở Quảng Trị bị cô lập

Mưa lớn liên tục 2 ngày khiến đập tràn ở xã miền núi huyện Đakrông, Quảng Trị, ngập sâu, gây chia cắt, cô lập hơn 700 hộ dân.

Đập tràn qua xã A Vao ngập sâu trong lũ. Ảnh: H.D.

Mưa lớn liên tục trong 2 ngày khiến các đập tràn tại huyện Đakrông, Hướng Hóa (Quảng Trị) bị ngập sâu, gây chia cắt nhiều tuyến đường vào các xã. Sự việc khiến hàng trăm hộ dân gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại.

Ông Hồ Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã A Vao (huyện Đakrông, Quảng Trị), cho biết mưa lớn kéo dài khiến các đập tràn qua xã ngập sâu 50 cm, chảy xiết gây chia cắt hơn 700 hộ dân.

"Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chốt chặn để ngăn người dân đi qua", ông Hùng nói.

Ông Hồ Văn Hùng cho biết 700 hộ với 3.500 nhân khẩu bị cô lập sau khi đập tràn, tuyến đường vào xã bị chia cắt do nước sông dâng cao. Theo ông, chính quyền địa phương đã chuẩn bị thực phẩm, thuốc men... để phòng bị lũ chia cắt dài ngày.

Do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, từ ngày 9-10/10, Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to với lượng từ 100-200 mm, có nơi cao gần 300 mm như ở khu vực hồ chứa nước Truồi, huyện Phú Lộc.

Tại huyện Phú Lộc, tuyến đường quốc lộ 1 qua xã Lộc Trì bị ngập sâu trên 50 cm kéo dài gần 200 m. Sự việc khiến nhiều phương tiện giao thông qua đoạn này gặp nhiều khó khăn.

Các tuyến đường thuộc 3 thôn (xã Lộc Trì) ven khu vực đầm phá gồm thôn Đông Lưu, Đông Hải, Lê Thiện bị ngập, người dân không thể đi lại được.

Tuyến quốc lộ 1 qua Thừa Thiên - Huế ngập sâu trong nước. Ảnh: V.T.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lệnh điều chỉnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền từ 7h30 sáng 10/10.

Theo đó, nhà điều hành thủy điện Hương Điền sẽ tăng lưu lượng xả nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần từ 500-1.000 m3/giây. Việc điều chỉnh vận hành sẽ tùy theo lưu lượng thực tế về hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng từ lúc 11h30.