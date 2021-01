Đào Nhật Tân được mùa, đào rừng khan hiếm ở chợ hoa

Một số tiểu thương tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết so với năm ngoái, thị trường đào năm nay sôi động hơn, mức giá cũng cao hơn. Một cành đào nhỏ có giá 100.000-150.000 đồng, cành trung bình được bán 250.000-400.000 đồng, cành to dao động 1-3 triệu đồng.