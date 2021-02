Đạo diễn Zack Snyder làm phim về Vua Arthur

Nhà làm phim tiết lộ ông đang lên kế hoạch thực hiện bộ phim điện ảnh “kể lại một cách trung thực” huyền thoại về Vua Arthur.

Contact Music đưa tin Zack Snyder tiết lộ với I Minutemen ông đang thực hiện bộ phim về huyền thoại Vua Arthur.

“Tôi đang xây dựng tác phẩm này, các bạn sẽ sớm biết thôi. Tôi đang nghĩ về cách thể hiện, để có thể kể lại một cách trung thực những huyền thoại xoay quanh Vua Arthur. Chúng ta sẽ sớm biết ý tưởng này đi tới đâu”, vị đạo diễn chia sẻ.

Chi tiết gợi nhắc đến câu chuyện về Vua Arthur từng được Zack Snyder cài cắm trong Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Mở đầu phim, cậu nhóc Bruce Wayne và cha mẹ đã bước ra khỏi rạp phim đang trình chiếu tác phẩm Excalibur (1981) của John Boorman.

Charlie Hunnam từng thủ vai Vua Arthur trong King Arthur: Legend of the Sword (2017). Ảnh: Warner Bros.

Huyền thoại về Vua Arthur đã nhiều lần được tái hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh. Trong đó, phiên bản gần nhất là King Arthur: Legend of the Sword, do đạo diễn Guy Ritchie thực hiện và ra mắt năm 2017. Có sự góp mặt của Charlie Hunnam và Jude Law, song, phim là thất bại phòng vé khi thu chưa đầy 150 triệu USD , trong khi tiêu tốn 175 triệu USD để sản xuất.

Zack Snyder đang trong những giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi Zack Snyder’s Justice League được phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max từ 18/3.

Ông được Jared Leto, nam diễn viên thủ vai Joker trong phim, dành tặng cho lời có cánh: “Anh ấy là một chiến binh. Một gã điên. Tôi thực sự yêu người đàn ông này”.