Đạo diễn ‘The Suicide Squad’ bị người hâm mộ đe dọa

Khi tiết lộ về số phận của các nhân vật trong bom tấn "The Suicide Squad", đạo diễn James Gunn bị nhiều khán giả đe dọa trên mạng xã hội.

Theo Screen Rant, cha đẻ của The Suicide Squad cho biết thời gian qua, ông nhận nhiều lời đe dọa từ những người hâm mộ trên mạng xã hội.

"Mới sáng nay trên Instagram, một khán giả đe dọa: Nếu ông giết các nhân vật trong phim thì tôi sẽ tấn công ông hàng ngày", đạo diễn James Gunn viết trên Twitter.

Tuy nhiên, nam đạo diễn giữ thái độ bình tĩnh, lạc quan. James Gunn cho rằng những thông điệp mà ông chia sẻ phần lớn là tích cực, ngoại trừ một số chi tiết tiêu cực.

James Gunn tiết lộ nhiều thành viên của Biệt đội cảm tử sẽ bị tàn sát.

"Tôi luôn cố gắng giữ vững quan điểm của mình để không sa lầy vào những bình luận trên mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ khác thường bị nản chí khi đọc những lời lẽ tiêu cực. Bản thân tôi tập trung làm điều mình thích", ông bày tỏ.

Trước đó, trên Twitter, đạo diễn James Gunn tiết lộ kết thúc của bom tấn The Suicide Squad. Ông thừa nhận nhiều nhân vật được yêu thích trong bộ phim sẽ bị diệt vong trong những tập cuối cùng.

"DC FanDome đã khép lại, nhưng các thành viên của Biệt đội cảm tử vẫn sống… ít nhất tới khi họ bị tàn sát trên màn ảnh vào tháng 8/2021. Tôi không thể mô tả hết bằng lời sự cảm động và hạnh phúc khi nhận được những lời ủng hộ cũng như khen ngợi từ các bạn trong ngày hôm qua. Xin cảm ơn", ông cho biết.

Điều này đã tạo nên một cuộc tranh cãi lớn trên các diễn đàn về phim. Nhiều khán giả lo lắng rằng nhân vật mà họ yêu mến sẽ bị "khai tử".

Hôm 27/3, Warner Bros. đã tung trailer đầu tiên của bộ phim The Suicide Squad. Đoạn trailer dài gần 3 phút mở đầu bằng cảnh Biệt đội Cảm tử, gồm Rick Flagg, Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), The Tinkerer (Peter Capaldi)… chuẩn bị cho một nhiệm vụ đột nhập giải cứu.

Ngoài ra, loạt ác nhân mới được bổ sung vào biệt đội cũng lần lượt được giới thiệu. Thủ vai họ là dàn diễn viên hùng hậu gồm Michael Rooker (Savant), Flula Borg (Javelin), David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher2), Mayling Ng (Mongal), Sean Gunn (Weasel), Pete Davidson (Blackguard)…

The Suicide Squad là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của James Gunn kể từ Guardians of the Galaxy Vol. 2 phát hành năm 2017. Phần thứ ba của loạt Guardians of the Galaxy do Gunn thực hiện sẽ bấm máy trong năm nay tại London.

The Suicide Squad dự kiến ra rạp từ 6/8. Tại Bắc Mỹ, phim sẽ phát hành song song và đồng thời tại rạp cũng như trên hệ thống xem video trực tuyến HBO Max.