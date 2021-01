Đạo diễn ‘The Fast and the Furious’ bị cáo buộc xâm hại tình dục

Nữ diễn viên Asia Argento tố cáo Rob Cohen, đạo diễn phần phim mở màn loạt “Fast and Furious”, có hành vi xâm hại tình dục với cô.

Variety đưa tin nữ nghệ sĩ Asia Argento tố cáo Rob Cohen, đạo diễn bộ phim The Fast and the Furious, có hành vi quấy rối tình dục cô.

Lời tố cáo được Asia Argento đưa ra trong bài phỏng vấn với tờ Il Corriere della Sera cũng như nhiều kênh truyền thông khác của Italy vào tuần trước. Thông tin được chính nữ nghệ sĩ xác nhận với Variety hôm 24/1.

Asia Argento và đạo diễn Rob Cohen từng hợp tác ăn ý trên phim trường. Ảnh: AFP.

“Đây là lần đầu tiên tôi nói về Cohen. Gã bạo hành tôi, ép tôi uống GHB. Cohen luôn mang nó bên người”, Argento chia sẻ với tờ báo của Milan.

GHB là loại thuốc an thần có tác dụng gây mê nhanh, thường sử dụng trong các vụ cưỡng hiếp được ngụy trang thành buổi hẹn hò.

“Khi ấy, tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi thức dậy vào buổi sáng hôm sau và thấy mình không mặc gì trên giường của gã”, cô nhớ lại. Vụ cưỡng hiếp xảy ra trong thời gian Argento quay bộ phim xXx (2002) do Cohen đạo diễn.

Trong tin nhắn gửi Variety, Asia Argento viết: “Tôi xác nhận những gì Corriere đưa là đúng. Tôi đã viết về nó trong cuốn tự truyện của mình”. Cuốn tự truyện được Argento nhắc tới có tựa đề Anatomy of a Wild Heart, phát hành tại Italy từ 26/1.

Xuất hiện trên chương trình Verissimo của Mediaset để quảng bá cuốn sách hôm 24/1, Argento cho biết trước đây cô không tố cáo Cohen vì nhiều lý do. Ban đầu, cô không dám chắc điều gì đã xảy ra. “Tôi chỉ nhận ra chân tướng sự việc sau khi nói chuyện với một người bạn. Người ấy đã khai sáng cho tôi về thuốc GHB”, cô nói.

Asia Argento chần chừ lên tiếng vì không muốn gây thêm một vụ bê bối khác. Tuy nhiên, cô đi đến quyết định tố cáo hành vi đồi bại sau khi hai phụ nữ khác lên tiếng tố cáo Cohen, một trong số đó là con gái vị đạo diễn.

Năm 2019, Huffington Post đăng bài tố cáo hành vi xâm hại tình dục của Cohen với một phụ nữ giấu tên khi người này bất tỉnh. Nạn nhân cho biết vụ việc xảy ra năm 2015, sau khi Cohen mời cô tới Manhattan để trao đổi về kế hoạch hợp tác trong một TV series.

Đầu 2019, Cohen cũng đối mặt cáo buộc tương tự từ con gái Valkyrie Weather. Weather buộc tội Cohen có hành vi quấy rối khi cô còn nhỏ. Ở tuổi vị thành niên, cô bị Cohen đưa tới gặp các lao động tình dục khi ghi hình ở nước ngoài. Cohen phủ nhận cả hai lời buộc tội trên.

Asia Argento và người chồng quá cố, Anthony Bourdain. Ảnh: Getty Images.

Người đại diện của Cohen phủ nhận lời tố cáo thông qua tuyên bố trên AFP ngày 22/1: “Ông Cohen khẳng định lời tố cáo của bà Asia Argento về hành vi xâm hại là hoàn toàn sai.

Trong thời gian cùng làm việc, họ đã hợp tác ăn ý. Ông Cohen thậm chí coi cô như bạn. Do đó, câu chuyện của Argento về những gì xảy ra năm 2002 gây hoang mang, đặc biệt với tình thế của nữ nghệ sĩ những năm gần đây".

Argento từng dẫn đầu phong trào #MeToo hồi 2017 sau khi lên tiếng chống lại Weinstein trong bài báo của tác giả Ronan Farrow đăng trên The New Yorker.