Đạo diễn ‘The Avengers’ bị cáo buộc lộng hành

Sau khi vướng lùm xùm với diễn viên của “Justice League” (2017), Joss Whedon tiếp tục bị một số minh tinh chỉ trích và tố cáo đã lộng hành, tạo môi trường làm việc độc hại.

Theo The Guardian, Joss Whedon, biên kịch và đạo diễn nổi tiếng của các thương hiệu The Avengers, Justice League, bị nhiều diễn viên của series Buffy the Vampire Slayer cáo buộc có những hành vi, lời nói không đúng đắn trong quá trình làm việc.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên Charisma Carpenter cho biết cô từng bị Whedon gọi là "đồ béo", dọa sa thải trong thời gian mình đang mang thai.

Đạo diễn Joss Whedon liên tục vướng rắc rối với các diễn viên.

Carpenter cũng khẳng định Whedon đã gọi cô vào phòng họp, hỏi cô muốn "giữ nó không", ám chỉ việc cô có nghĩ đến chuyện giữ đứa con trong bụng không, thậm chí tấn công tôn giáo và chỉ trích tính cách của nữ diễn viên.

Trong mùa tiếp theo của Buffy the Vampire Slayer, Charisma Carpenter bị sa thải không rõ lý do. Cô cũng khẳng định đạo diễn The Avengers là người thường xuyên tạo ra môi trường làm việc thiếu lành mạnh.

Sarah Michelle Gellar, nữ chính của loạt phim, cũng phản hồi cáo buộc của đồng nghiệp. "Tuy tự hào khi tên tuổi bản thân được gắn với Buffy Summers, nhưng tôi không muốn mình liên quan đến Joss Whedon", cô viết.

Nữ diễn viên khẳng định cô sẽ bảo vệ những người dám lên tiếng trước những điều bất công trong quá khứ.

Nhiều diễn viên trong Buffy the Vampire Slayer lên tiếng tố cáo Joss Whedon.

Michelle Trachtenberg, một diễn viên khác của loạt phim, cũng đăng lại bài viết của Gellar, kèm bình luận: "Tôi đã đủ can đảm nói ra điều này với tư cách là người phụ nữ 35 tuổi". Cô cũng ám chỉ Joss Whedon từng có hành vi không phù hợp khi cô còn là diễn viên tuổi teen.

Carpenter cho biết cô lên tiếng sau khi chứng kiến Ray Fisher, nam diễn viên thủ vai Cyborg trong Justice League, đứng lên tố cáo hành vi của Whedon đối với dàn diễn viên là "lộng hành, không chuyên nghiệp và không thể chấp nhận được".

Công ty WarnerMedia đã mở các cuộc điều tra về cáo buộc của dàn diễn viên Justice League, nhưng mọi chuyện nhanh kết thúc vào tháng 12/2020. Công ty cho biết đã khắc phục hậu quả, nhưng không đề cập rõ chi tiết.