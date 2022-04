Đạo diễn ‘Spider-Man: No Way Home’ rút khỏi dự án của Marvel

Đạo diễn Jon Watts quyết định rời ghế chỉ đạo dự án phim về Bộ tứ siêu đẳng do Marvel Studios sản xuất. Anh là nhà làm phim đứng sau thành công của “Spider-Man: No Way Home”.

Ngày 29/4, Deadline đưa tin đạo diễn Jon Watts đã quyết định rút tên khỏi dự án phim Fantastic Four của Marvel Studios. Bộ phim là nỗ lực mới nhất nhằm đưa nhóm siêu anh hùng nổi danh nhất nhì Marvel Comics lên màn ảnh rộng. Năm 2021, Watts đã giúp Sony Pictures và Marvel Studios kiếm lãi hàng trăm triệu USD từ Spider-Man: No Way Home. Doanh thu phòng vé toàn cầu của tác phẩm hiện là 1,89 tỷ USD - con số cao thứ sáu lịch sử điện ảnh. Nguyên nhân khiến nhà làm phim quyết định nói lời chia tay MCU là cần thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi sau khoảng thời gian lèo lái chùm phim về nhân vật Spider-Man của Tom Holland. “Tôi cần một khoảng thời gian tạm dừng làm phim siêu anh hùng”, anh chia sẻ. Thông tin đã được cả phía Watts và Marvel Studios xác nhận. Đạo diễn Jon Watts bày tỏ: “Quá trình thực hiện bộ ba phim Spider-Man là trải nghiệm tuyệt vời, đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi mãi hãnh diện vì quãng thời gian 7 năm chung tay góp sức xây nên Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Tôi hy vọng mình và Marvel sẽ có cơ hội hợp tác trong tương lai, và háo hức được xem bộ phim Fantastic Four sắp thành hình”. Đạo diễn Jon Watts chỉ đạo Tom Holland diễn xuất trên phim trường Spider-Man: No Way Home. Ảnh: Disney. Thông báo chung của Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige và đồng Giám đốc Louis D’Esposito viết: “Được hợp tác với Jon thực hiện các bộ phim về Spider-Man là may mắn lớn với chúng tôi. Chúng tôi đã hy vọng có thể tiếp tục hợp tác với anh ấy đưa biệt đội Fantastic Four gia nhập MCU, nhưng đồng thời cũng hiểu, cảm thông và ủng hộ những lý do khiến Jon không thể tiếp tục hành trình này”. “Chúng tôi lạc quan tin rằng hai bên sẽ tiếp tục có thêm cơ hội để hợp tác trong tương lai”, thông báo kết luận. Trên đà thành công của Spider-Man: No Way Home, đầu tháng 12/2021, đại diện Marvel Studios và Sony đã công bố kế hoạch sản xuất thêm hậu truyện về nhân vật siêu anh hùng của Tom Holland. Tuy nhiên chưa có thông tin xác nhận Jon Watts còn tiếp tục ngồi ghế đạo diễn dự án hay không. Theo kế hoạch trước đó, Fantastic Four là dự án điện ảnh tiếp theo của Jon Watts sau loạt Spider-Man. Dự án cũng đánh dấu lần thứ tư Hollywood làm phim về Bộ tứ siêu đẳng và lần đầu tiên kể từ sau thương vụ sáp nhập 20th Century Fox vào công ty Walt Disney hồi 2019. Từ năm 2019, bản quyền làm phim Fantastic Four cùng X-Men đã trở về với Marvel Studios. Sau ba phiên bản chuyển thể không mấy thành công vào các năm 1994, 2005 và 2015, khán giả đang chờ đón một màn xuất hiện hoành tráng trên màn ảnh rộng từ nhóm siêu anh hùng. Tập phim đen tối nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel Tập mới nhất của TV series “Moon Knight” đã hé mở quá khứ của hai nhân vật Marc Spector và Steven Grant, tạo nên một bi kịch vô tiền khoáng hậu trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Madonna tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội đóng phim cùng Keanu Reeves Xuất hiện trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, huyền thoại âm nhạc Madonna đã chia sẻ về lần từ chối vai diễn đầy tiếc nuối. Phim '365 Days 2' bị chỉ trích là rác phẩm Phần tiếp theo của bộ phim "365 Days" hiện bị khán giả và giới phê bình chỉ trích nặng nề vì nội dung không có gì ngoài cảnh nóng.

Anh Phan