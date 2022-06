Đạo diễn 'Shang-Chi' làm tiếp phim về siêu anh hùng Wonder Man

Nhà làm phim Destin Daniel Cretton tham gia sản xuất TV series “Wonder Man” của Marvel Studios. Dự án vừa chiêu mộ Andrew Guest vào vị trí biên kịch chính.

Tuần qua, Variety dẫn lời nhiều nguồn tin tiết lộ biên kịch Andrew Guest (Hawkeye, Brooklyn Nine-Nine, 30 Rock…) đã được chiêu mộ vào vị trí biên kịch chính kiêm chỉ đạo sản xuất một dự án phim mới cho Marvel Studios. Đây là TV series được sản xuất cho nền tảng trực tuyến Disney+, có sự góp mặt của nhà làm phim Destin Daniel Cretton trong ê-kíp sáng tạo.

Nguồn tin này cho biết bộ phim sẽ xoay quanh siêu anh hùng Wonder Man của vũ trụ Marvel. Trong nguyên tác truyện tranh, Wonder Man tên thật là Simon William, thiếu gia của một tập đoàn công nghiệp. Tuy nhiên, công ty của gia đình anh đang gặp khó khăn do phải cạnh tranh với tập đoàn của Tony Stark.

Không còn lựa chọn nào khác, William đã chấp nhận lời đề nghị của phản diện Baron Zemo. Zemo đã trao cho anh nhiều năng lực gồm siêu sức mạnh và siêu sức bền. Sau nhiều lần đối đầu biệt đội Avengers, Wonder Man đã quyết định cải tà quy chính, gia nhập liên minh anh hùng.

Mới đây, trên Twitter cá nhân, phóng viên Joe Otterson của Variety tiết lộ kịch bản Wonder Man của Marvel Studios có thể mang nội dung trào phúng Hollywood. "Tôi cũng nghe đồn là bộ phim sẽ giễu nhại Hollywood, nhưng thông tin chưa được kiểm chứng 100%. Diễn biến này phù hợp với xuất thân của Wonder Man là một diễn viên kiêm diễn viên đóng thế", Otterson viết.

Trên Internet, có nhiều lời đồn đoán cho rằng nhân vật Wonder Man sẽ do nam diễn viên Nathan Fillion thủ vai. Ảnh: Marvel.

Thông tin ban đầu tiết lộ Cretton sẽ chỉ đạo sản xuất, và nhiều khả năng đảm nhận thêm vai trò đạo diễn bên cạnh ghế đồng sáng tạo với Guest. Nhà làm phim đã ký một thỏa thuận hợp tác toàn diện với Marvel Studios và Onyx Collective. Một phần nội dung đã được tiết lộ của hợp đồng này cũng cho hay Destin Daniel Cretton sẽ trở lại ghế đạo diễn và biên kịch phần phim hậu truyện của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Hồi tháng 5, Variety cũng đưa tin một TV series mới về nhân vật hiệp sĩ mù Daredevil cũng đang được Marvel Studios sản xuất cho nền tảng Disney+. Dự án do Matt Corman và Chris Ord xây dựng kịch bản kiêm chỉ đạo sản xuất.

Hai ngôi sao Charlie Cox và Vincent D’Onofrio được kỳ vọng trở lại trong các vai diễn quan trọng. Trước đó, hai ngôi sao từng lần lượt trở lại với các vai diễn Daredevil và Kingpin trong các bộ phim Spider-Man: No Way Home và Hawkeye thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.