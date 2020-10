Đạo diễn ‘Quay trối chết’ thực hiện phim mới qua Internet

Bộ phim “One Cut of the Dead Mission: Remote” của đạo diễn Shinichiro Ueda được thực hiện bằng ứng dụng trò chuyện trực tuyến Zoom với hơn 300 người tham gia.

Shinichiro Ueda, nhà làm phim Nhật nổi tiếng với bộ phim kinh dị, hài One Cut of the Dead (2017), đã trình làng tác phẩm mới nhan đề One Cut of the Dead Mission: Remote.

Bộ phim sinh ra từ khó khăn mùa dịch

The Hollywood Reporter đưa tin toàn bộ tác phẩm kinh dị - hài dài 26 phút One Cut of the Dead Mission: Remote của Ueda được ghi hình từ xa bằng ứng dụng trò chuyện Zoom. Các thành viên của đoàn phim không gặp mặt trực tiếp. Mỗi diễn viên đồng thời đảm nhận vai trò quay phim phân đoạn của chính mình.

One Cut of the Dead Mission: Remote được phát hành hồi đầu năm và chia sẻ miễn phí trên mạng Internet. Bộ phim có sự góp mặt của dàn nhân vật từ One Cut of the Dead.

Năm 2017, bộ phim One Cut of the Dead - Quay trối chết đã giúp tên tuổi Shinichiro Ueda vang xa trên trường quốc tế. Tác phẩm gây ấn tượng khi mở màn bằng một cú máy dài 37 phút.

Hình ảnh trích từ bộ phim One Cut of the Dead Mission: Remote.

“Toàn nước Nhật cũng như cả thế giới đều căng thẳng vì mối đe dọa đến từ virus corona. Vì thế, tôi muốn ít nhiều cổ vũ tinh thần mọi người bằng hình thức giải trí nhẹ nhàng”, Ueda chia sẻ với AP về ý tưởng thực hiện One Cut of the Dead Mission: Remote.

“Việc thưởng thức các tiết mục giải trí đã cứu rỗi tôi, giúp tôi đương đầu với trạng thái u uất. Tôi cảm thấy giúp mọi người giải khuây là sứ mệnh của mình lúc này”, nhà làm phim chia sẻ.

Cảm xúc chủ đạo One Cut of the Dead Mission: Remote là truyền tải là sự vô vọng mà các nghệ sĩ biểu diễn, nhạc sĩ và nhà làm phim trải qua khi giãn cách xã hội khiến nhịp sống hàng ngày cũng như việc mưu sinh của họ thêm muôn phần vất vả. Đây cũng là những điều chính Ueda đang trải qua.

Cách thể hiện có một không hai

Cốt truyện One Cut of the Dead Mission: Remote xoay quanh câu chuyện về một kẻ tấn công bí ẩn chuyên cù lét nạn nhân khiến họ cười không thể dừng lại.

Thành phẩm của Ueda là tác phẩm hài hước và đầy thách thức kết hợp từ những đoạn video được nhân vật tự quay, cùng kỹ thuật cắt dựng nghèo nàn đầy lộ liễu và cách kể còn sách vở.

One Cut of the Dead từng giúp Shinichiro Ueda gây dựng tên tuổi. Ảnh: Getty Images.

Về tổng thể, phim truyền tải thông điệp mạnh mẽ và thấm thía về cách những người làm sáng tạo kết nối, bất chấp các vật cản hữu hình và vô hình. One Cut of the Dead Mission: Remote cũng cho thấy niềm đam mê bất tận của các nhân vật dành cho việc làm phim.

Cảnh kết One Cut of the Dead Mission: Remote có sự xuất hiện của hơn 300 người từ Hàn Quốc, Canada và nhiều quốc gia khác gửi về theo lời kêu gọi đăng tải trên Internet. Trong đoạn video, họ đều cười đùa và nhảy múa vui vẻ.

Cách tiếp cận nghiêng về hướng hài hước, tập trung vào hình ảnh thay vì giải thích bằng lời của Ueda trong One Cut of the Dead Mission: Remote được nhận xét là hiếm gặp trong điện ảnh Nhật Bản đương đại.

“Tôi lớn lên cùng những bộ phim Hollywood và xem nhiều phim Mỹ hơn phim Nhật. Những bộ phim tôi từng xem đều được thực hiện với tiêu chuẩn toàn cầu thay vì giới hạn trong cộng đồng khán giả Nhật Bản. Điều này mang lại ưu thế khi tôi nhắm tới việc tạo ra những tác phẩm với chủ đề phổ quát, bộc lộ mong muốn nguyên thủy mà bất kỳ ai trên thế giới đều có thể thưởng thức”, Ueda cho biết.

Vị đạo diễn tiết lộ mình chịu ảnh hưởng từ tác phẩm của Billy Wilder, Quentin Tarantino, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Wes Anderson và Sidney Lumet. Bên cạnh công việc đạo diễn, Ueda cũng tự xây dựng kịch bản và đảm nhiệm vai trò dựng phim. Kinh phí thực hiện các tác phẩm của anh vô cùng eo hẹp.

Niềm vui đến từ những dự án kinh phí thấp

Bộ phim One Cut of the Dead của Ueda có kinh phí khoảng 28.000 USD nhưng đã giành nhiều giải thưởng tại Mỹ, châu Âu, cũng như Nhật Bản. Tờ Variety nhận xét bộ phim “đã nắm bắt được trọn vẹn niềm vui và sự điên khùng của công việc làm phim với kinh phí eo hẹp”.

Ueda cho biết những cú máy dài là dấu ấn trong cách làm phim của mình: “Tất cả kỹ thuật, quay phim, đánh sáng, thu thanh sẽ được thực hiện không ngắt quãng. Các diễn viên cũng phải diễn liên tục không ngừng. Yêu cầu đặt ra vô cùng khắt khe. Nhưng sự ngặt nghèo cũng là điểm khiến tác phẩm của tôi trở nên thú vị. Theo một nghĩa nào đó, mọi người đều phải chung sức để hoàn thành một cảnh phim”.

One Cut of the Dead mang về cho đoàn phim lợi nhuận gấp 1.000 lần kinh phí bỏ ra. Ảnh: Getty Images.

Cũng theo lời vị đạo diễn, mọi vui, buồn, sướng, khổ của việc làm phim đều kết tinh trong cảnh quay duy nhất ấy. Ueda bắt đầu làm phim từ tuổi thiếu niên bằng chiếc máy quay cầm tay. Anh chia sẻ, bí quyết thành công của mình là quay càng nhiều càng tốt.

“Sau khoảng 200 hay 300 phim dở gì đó, bạn sẽ làm được một phim hay. Tôi tin điều quan trọng nhất là bạn phải tiếp tục làm phim. Đừng ngần ngại phạm sai lầm”, Ueda kết luận.