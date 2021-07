Đạo diễn phim ‘Superman’ qua đời

Đạo diễn gạo cội Richard Donner, cha đẻ của các bom tấn ăn khách “Superman”, “Lethal Weapon”, “Goonies”… đã qua đời. Ông hưởng thọ 91 tuổi.

New York Times đưa tin nhà làm phim gạo cội Richard Donner đã qua đời ngày 5/7. Thông tin được đại diện và vợ của Donner, bà Lauren Shuler Donner, xác nhận với các đơn vị báo chí tại Hollywood. Nguyên nhân và địa điểm tử vong của đạo diễn vẫn được giữ kín.

Để tưởng nhớ Donner, nhà làm phim Stephen Spielberg - người từng mời Donner đạo diễn bộ phim The Goonies mình sản xuất - đã viết: “Ở Dick có một sự kiểm soát mạnh mẽ đối với những tác phẩm của mình. Anh ấy có cái tài làm được phim hay ở nhiều thể loại.

Sánh vai cùng anh trong các dự án phim giống như ta đang đi chơi với vị huấn luyện viên yêu thích, người thầy thông minh nhất, người truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất, người bạn quý mến nhất, người đồng minh trung thành nhất… và tất nhiên, Goonie vĩ đại nhất. Anh ấy đã giữ được tâm hồn tươi trẻ và trái tim nhiệt huyết suốt cả cuộc đời”.

Christopher Reeves (trái) và Richard Donner trên phim trường Superman. Ảnh: WB.

Sự nghiệp làm phim của Richard Donner bắt đầu từ màn ảnh nhỏ. Ông đạo diễn một số tập thuộc các series phim truyền hình lên sóng cuối thể kỷ XX. Cơ hội lớn đầu tiên trong sự nghiệp đến với Donner khi ông thực hiện bộ phim Wanted: Dead or Alive (1958) với tài tử Steve McQueen thủ vai chính. Donner cũng đạo diễn một số tập phim thuộc series The Twilight Zone của Rod Serling, trong đó có tập Nightmare at 20.000 Feet nổi tiếng.

Richard Donner thực hiện bom tấn điện ảnh đầu tay - Superman (1978) - khi sắp bước sang tuổi 50. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của dòng phim chuyển thể từ truyện tranh siêu anh hùng sau series Adventures of Superman chiếu trên truyền hình Mỹ thập niên 1950. Superman có sự góp mặt của huyền thoại màn bạc Christopher Reeves trong vai siêu anh hùng khoác áo choàng đỏ.

Sau thành công rực rỡ của Superman, danh tiếng Richard Donner tiếp tục gia tăng với các tác phẩm như Inside Moves (1980), The Toy (1982), The Goonies (1987), Lethal Weapon (1987) và Scrooged (1988). Trong suốt sự nghiệp, Richard Donner đã đạo diễn 82 tác phẩm điện ảnh. Bộ phim cuối cùng của ông là 16 Blocks (2006) với Bruce Willis thủ vai chính.