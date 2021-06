Đạo diễn ‘Penthouse’ từ chức

Joo Dong Min tiếp tục công việc đạo diễn mùa ba của “Penthouse” dù rời đài SBS.

Sports Kyunghyang đưa tin Joo Song Min, đạo diễn bom tấn truyền hình Penthouse, đã từ chức khỏi vị trí đạo diễn sản xuất (PD) tại Studio S, một công ty con của đài SBS.

Thông tin trên được đại diện SBS xác nhận hôm 31/5: “Việc PD Joo Dong Min rời Studio S là chính xác. Anh ấy vẫn tiếp tục đạo diễn mùa thứ ba của Penthouse với tư cách lao động tự do”.

PD Joo Dong Min tại một sự kiện họp báo. Ảnh: StarNews.

Khi được hỏi liệu Joo Dong Min có đảm nhận vai trò đạo diễn Where the Snake Sits - dự án chuyển thể từ webtoon đang được SBS sản xuất - hay không, người này cho hay: “Hiện chúng tôi chưa thể trả lời vấn đề này”.

Joo Dong Min gia nhập SBS từ năm 2004. Trong 17 năm làm việc tại đây, anh đã đóng góp vào thành công của series truyền hình như Sunlight Pours Down (2004), Birth Secret (2013), Return (2018) và The Last Empress (2018).

Penthouse là tác phẩm mới nhất của Joo Dong Min trong vai trò đạo diễn. Phim phát sóng từ cuối tháng 10/2020 và tới nay đã chiếu được 34 tập, chia làm hai mùa.

Tại Hàn Quốc, series đạt tỷ lệ người xem trung bình 3,35 triệu người/tập trong mùa 1 và 4,67 triệu người/tập trong mùa 2 (theo thống kê của Nielsen Korea).

Mùa thứ ba, cũng là mùa cuối của Penthouse, sẽ lên sóng từ 4/6 vào khung giờ đêm muộn thứ sáu hàng tuần (giờ Hàn Quốc). Để chào mừng sự trở lại của Penthouse, đài SBS sẽ chiếu một tập đặc biệt nhan đề Hidden Room: The Beginning of the End vào 2/6.