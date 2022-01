Đạo diễn nữ thất thế ở Hollywood

Báo cáo cho thấy chỉ 12% đạo diễn của 100 phim hàng đầu năm 2021 là phụ nữ, giảm 16% so với năm trước đó.

Dù đã làm nên lịch sự với những phim có thành tích tốt tại Mỹ vào năm 2020, nhưng đạo diễn nữ không duy trì được phong độ trong năm 2021, theo báo cáo thường niên lần thứ 24 của Celluloid Ceiling - từ Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ trong lĩnh vực Điện ảnh và Truyền hình.

Trong 100 phim có doanh thu cao nhất 2021 ở Mỹ, chỉ 12% phim là do phụ nữ làm đạo diễn, giảm so với mức 16% của 2020. Khi mở rộng ra 250 phim, tỷ lệ đạo diễn nữ chiếm 17%, vẫn thấp hơn 18% so với năm trước.

Chloé Zhao nhận giải Đạo diễn xuất sắc cho Nomadland trên sân khấu lễ trao giải Oscar lần thứ 93 tại Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Hollywood Reporter.

"Đừng để những thông tin hào nhoáng bên ngoài đánh lừa. Trong khi Chloé Zhao giành giải Đạo diễn xuất sắc của Oscar cho Nomadland và Jane Campion cũng thắng lớn với The Power of the Dog, tỷ lệ phụ nữ làm đạo diễn thực sự đã giảm vào năm 2021", Hollywood Reporter viết.

Đối với các vai trò quan trọng ở hậu trường, phụ nữ chiếm 21% trong số 100 phim hàng đầu. Con số này là 25% nếu xét trong 250 phim, tăng hơn 2% so với 2020 nhờ tỷ lệ phụ nữ làm nhà sản xuất tăng (từ 30% lên 32%).

Trong khi đó, tỷ lệ của nhà văn nữ (17%), biên tập viên (22%) và nhà quay phim (6%) vẫn không đổi.

"61% phim của năm 2021 tuyển dụng không quá 4 phụ nữ vào các vị trí trên, trong khi 72% phim có ít nhất 10 nam giới đảm nhận công việc. Trong 250 phim hay nhất năm 2021, rất nhiều phim không có biên kịch nữ, nhà quay phim nữ và phụ nữ làm biên tập viên", nguồn tin cho biết.