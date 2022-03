Đạo diễn nói dối để gây ấn tượng với Marvel

Taika Waititi, đạo diễn của “Thor: Ragnarok” và “Thor: Love and Thunder”, chia sẻ mình đã nói dối để được nhận việc tại Marvel Studios.

Comicbook đưa tin nhân dịp series truyền hình thể loại hài kịch Our Flag Means Death có sự góp mặt của Taika Waititi lên sóng, nhà làm phim đã xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình The Late Late Show with James Corden. Bên cạnh bộ phim, cuộc trò chuyện cũng đề cập tới mối quan hệ hợp tác giữa Waititi và Marvel Studios.

Vị đạo diễn của Thor: Ragnarok (2017) và Thor: Love and Thunder (2022) đã tiết lộ cách mình gây ấn tượng với lãnh đạo Marvel Studios để có được công việc đáng mơ ước. Anh nói: “Bí quyết là hãy nói có. Họ hỏi gì cũng phải nhận sẽ làm được”.

Nhà làm phim đúc kết một cách hài hước: “Cứ gật đầu lia lịa và chốt câu: ‘Có, tất nhiên tôi làm được việc ấy rồi. Tôi sẽ không để các vị thất vọng đâu’. Việc này cũng giống như bạn đi phỏng vấn xin việc ấy. Nếu muốn được nhận, bạn buộc phải nói dối. Bạn phải ra vẻ như mình làm được mọi thứ”.

Taika Waititi và Chris Hemsworth trên phim trường Thor: Ragnarok. Ảnh: Disney.

Chia sẻ nhận được sự đồng tình từ khách mời khác của chương trình là Pamela Fiona Aldon. Cô kể danh hài Mel Brooks cũng có một châm ngôn tương tự. “Mel Brooks từng nói hãy cứ gật đầu với mọi thứ, dù bạn vẫn chưa hiểu đầu đuôi gì. Nói nhiều thành thật, chẳng mấy bạn sẽ làm được và rồi mọi sự sẽ đâu vào đấy cả thôi”. Taika Waititi chỉ cười và nhắc lại: “Mọi thứ sẽ tự đâu vào đấy thôi”.

Năm 2017, Taika Waititi đã thành công vực dậy thương hiệu phim về nhân vật Thor của Marvel Studios với tác phẩm Thor: Ragnarok. Bộ phim hành động, hài thành công cả về doanh thu lẫn chất lượng nội dung. Thành công của Thor: Ragnarok giúp thương hiệu siêu anh hùng được bật đèn xanh sản xuất tiếp phần phim thứ tư.

Không lâu trước đây, trong cuộc phỏng vấn với Empire, đạo diễn Taika Waititi đã mô tả Thor: Love and Thunder là “bộ phim điên khùng nhất mình từng thực hiện”. Anh nói: “Bộ phim rất khác với Ragnarok. Nó điên khùng hơn. Để tôi tiết lộ nhé. Phần phim này sẽ dạt dào cảm xúc. Và ngập tràn tình yêu nữa. Chưa kể sấm sét đì đùng, Thor sẽ thu hút mọi ánh nhìn, nếu bạn đã xem ảnh hậu trường”.

Thor: Love and Thunder khởi quay tại Australia hồi đầu tháng 1/2021. Phim do Taika Waititi đạo diễn, Jennifer Kaytin Robinson biên kịch. Dàn diễn viên góp mặt trong phim gồm nhiều tên tuổi quen thuộc của Hollywood như Karen Gillan, Tessa Thompson, Natalie Portman, Matt Damon, Russell Crowe, Melissa McCarthy, Sam Neill, Sean Gunn, Jaimie Alexander. Tài tử Christian Bale hóa thân thành vai phản diện Gorr the God Butcher. Tác phẩm dự kiến ra rạp từ 8/7.