Đạo diễn Nhất Trung: 'Tôi đi lên từ phim thảm họa'

Chia sẻ với Zing, Nhất Trung cho biết bản thân đi lên từ phim thảm họa, nên không ngại nhận lời khen chê của khán giả. Với phim "1990", anh cũng không đặt kỳ vọng doanh thu.

Sau gần hai năm trì hoãn vì dịch bệnh, phim điện ảnh 1990 chính thức ra rạp từ mùng Một Tết Nhâm Dần 2022. Ngay từ khi công bố dàn cast, bộ phim đã thu hút sự chú ý của khán giả khi quy tụ ba nữ diễn viên hàng đầu của showbiz Việt, gồm Lan Ngọc, Nhã Phương và Diễm My 9X.

Với dàn cast trên, đặc biệt là sự xuất hiện của "ngọc nữ" Lan Ngọc, nhiều người cho rằng đạo diễn Nhất Trung và ê-kíp muốn "chơi tất tay". Tuy nhiên, trả lời Zing, đạo diễn của 1990 chia sẻ: "Tôi chỉ mong phim hòa vốn".

Không ngại nếu khán giả chê phim "1990"

- Việc bộ phim hoãn ra rạp gần 2 năm ảnh hưởng thế nào đến anh về tài chính?

- Thị trường phim chiếu rạp năm nay khá sôi động, khi có đến 5 phim Việt cùng được phát hành. Ở góc độ nhà sản xuất, tôi hiểu đây là thời điểm phù hợp nhất để đưa tác phẩm ra rạp sau thời gian dài trì hoãn vì dịch bệnh. Việc phát hành sản phẩm vào thời điểm này còn để các nhà sản xuất có thời gian, kinh phí tái đầu tư và bắt đầu dự án mới.

Chắc chắn như các phim phải hoãn chiếu khác, ê-kíp phim 1990 cũng phải chịu nhiều tổn thất do chi phí phát sinh. Nhưng sau cùng, tôi thấy thương các bạn diễn viên hơn. Các bạn dự định làm với nhau một bộ phim về tuổi 30, nhưng phim bị hoãn và tới nay các bạn đã 32 tuổi.

Về góc nhìn cá nhân, tôi cho rằng dù bị hoãn chiếu lâu nhưng kịch bản phim không cũ. Bởi trong điện ảnh, không có khái niệm cũ hay mới, điều quan trọng là thông điệp, câu chuyện phía sau nội dung.

1990 quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, gồm Lan Ngọc, Nhã Phương, Diễm My 9X, Mạc Văn Khoa... Ảnh: Chí Hùng.

- Có ý kiến nhận định tác phẩm của anh có mô-típ giống bộ phim truyền hình “Ba mươi chưa phải là hết” của Trung Quốc. Anh phản hồi thế nào?

- Tôi nghĩ nội dung 1990 và bộ phim trên không giống nhau. Tôi đã ngồi cùng với từng bạn diễn viên, lắng nghe câu chuyện của các bạn để viết lên kịch bản. Trong mỗi nhân vật đều chứa một phần câu chuyện của diễn viên, nên tôi cho rằng 1990 không giống bất kỳ tác phẩm nào.

Đương nhiên, phim về phụ nữ sẽ luôn có những câu chuyện về hôn nhân, tình yêu và nữ quyền. Nhiệm vụ của nhà sản xuất là thay nhân vật nói ra câu chuyện đó. Khi bắt tay làm phim này, tôi thực sự lo lắng vì tôi không hiểu về phụ nữ. Ngay cả vợ tôi ở nhà tôi cũng không hiểu, nói gì đến việc hiểu người phụ nữ khác để làm phim (cười lớn).

Nên tôi đã nói chuyện với ba bạn diễn viên và Liêu Hà Trinh - một người viết rất nhiều sách về phụ nữ, từ đó tôi được tư vấn nhiều về phụ nữ, rằng trong từng hoàn cảnh, với từng tính cách, họ sẽ suy nghĩ ra sao và hành động thế nào.

- Kịch bản "1990" bị cho là có nhiều lỗ hổng, phim ít có cảnh quay đắt giá. Anh nói gì?

- Tôi nghĩ nhiều bạn sẽ thích phân đoạn của Diễm My và nghệ sĩ Hữu Châu, vì gia đình luôn là điều ý nghĩa nhất với mỗi người. Còn với tôi, nếu chọn cảnh tôi thích nhất, tôi thích góc máy cả ba bạn cùng đạp chân vào cánh cửa ôtô. Đó là góc máy rất điện ảnh.

Ai không hiểu sẽ tưởng đây là cảnh hành động, nhưng không. Chiếc xe ở cảnh kết ẩn dụ cho đời sống hôn nhân, tinh thần của người phụ nữ. Họ bị trói buộc và ngột ngạt với cuộc sống đó, và thậm chí có những người sẽ chết trong sự ngột ngạt ấy. Phân đoạn ba nhân vật đoàn kết đạp vào cánh cửa đóng chặt giống nỗ lực thoát khỏi khó khăn và áp đặt cho phụ nữ, nhưng cuối cùng thì họ vẫn không thể thoát ra.

- Anh chuẩn bị tâm lý đối diện với những bình luận khen chê "1990" thế nào?

- Tôi cũng như các đạo diễn khác, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hài lòng về đứa con tinh thần của mình. 1990 chắc chắn còn nhiều hạn chế, nhưng tôi vui vì các diễn viên đã cố gắng lột tả nhân vật.

Có tới 7 tầng lớp khán giả theo dõi phim ảnh, và chúng ta không thể thuyết phục toàn bộ đối tượng khán giả này được. Do đó, hầu như mỗi tác phẩm đều có một đối tượng khán giả chính, nội dung và thông điệp sẽ hướng đến lớp khán giả này nhiều nhất. Chỉ cần truyền tải được thông điệp và chạm được đến cảm xúc của lớp khán giả này là bộ phim xem như thành công.

Tất nhiên, mọi ý kiến đóng góp cho phim, tôi đều tiếp nhận. Nhưng hỏi có hài lòng không, thì đa phần đạo diễn đều tiếc nuối sao không làm thế này mà lại làm thế kia, nhưng bây giờ có làm lại được đâu.

Tôi đi lên từ hai thảm họa điện ảnh, đó là Hoán đổi thân xác và Tây Du Ký hậu truyện. Là một người bắt đầu từ số âm, thậm chí còn không được là số không, tôi tin rằng bản thân đủ sức đối diện với mọi nhận xét khen chê, sẵn sàng mở lòng để tiếp thu.

Hành trình điện ảnh của tôi không gói gọn trong một phim, mà là sự cố gắng phát triển theo thời gian, có sự tích lũy, kế thừa và phát triển. Tôi học từ chính những thất bại của mình để phim sau tốt hơn phim trước.

Dàn diễn viên tại lễ ra mắt phim hôm 26/1. Ảnh: Chí Hùng.

"Tôi không có vấn đề gì với Nhã Phương"

- Vai diễn của Nhã Phương được nhận xét là mờ nhạt hơn hai vai diễn còn lại của Diễm My và Lan Ngọc. Đây là chủ ý của anh ngay từ khâu kịch bản, hay là hệ quả từ mâu thuẫn nội bộ?

- Tôi đã cân đối bản dựng, nên ba vai diễn có thời gian và tuyến truyện như nhau, không ai hơn ai. Vì vậy, tôi đợi khán giả nhận xét về vai của Nhã Phương, thay vì tự nhận xét. Nhưng tôi khẳng định ba bạn đều là diễn viên tốt, vai diễn cũng vừa sức và không thể làm khó ba bạn.

Một trong những điều bất ngờ của phim là Diễm My 9X. Khi nói chuyện với tôi, Diễm My đã tâm sự về việc mọi người có định kiến về My. Diễm My đã cố gắng rất nhiều, bạn là diễn viên nghiêm túc với nghề nghiệp và mọi thứ trong cuộc đời.

Tất nhiên, bạn ấy không thể thay đổi hoàn toàn góc nhìn của khán giả trong ngày một ngày hai hay qua một vai diễn. Nhưng tôi tin lần này khán giả nhìn nhận lại khả năng diễn xuất và hóa thân vào nhân vật của Diễm My.

Vai Jessica Diễm của My có chiều sâu nội tâm, nhân vật không bị chi phối bởi tình yêu hay tình bạn. Những nhân vật có vẻ như mang tính cách xấu và đang tìm đường quay lại bản ngã tốt đẹp như Jessica Diễm lại hay được khán giả thương. Có thể đây là cách nhìn nhận của riêng tôi, vậy nên hãy để khán giả quyết định.

- Khó khăn lớn nhất của anh khi sản xuất "1990" là gì?

- Khó khăn lớn nhất với tôi là kịch bản. Phụ nữ rất khó hiểu và như đã đề cập bên trên, tôi không hiểu lắm về phụ nữ. Có lẽ dành cả cuộc đời này chúng tôi cũng chưa chắc đã hiểu hết phụ nữ (cười).

Khi tôi mời ba bạn tham gia bộ phim, kịch bản gốc vốn không được xây dựng như thành phẩm. Khi ấy, kịch bản vẫn thuần điện ảnh, với tình bạn, tình yêu, âm mưu và trả thù, rồi ai là người gây ra mọi chuyện. Nhưng khi ngồi lại cùng nhau để bàn bạc, các bạn muốn truyền tải câu chuyện nhẹ nhàng hơn, đời hơn.

Đạo diễn Nhất Trung khen ngợi diễn xuất của Diễm My 9X.

- Anh kỳ vọng doanh thu của phim thế nào trong mùa Tết này?

- Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ đặt kỳ vọng về doanh số phim. Phim ảnh là điều gì đó rất khó đoán, thậm chí có nhiều rủi ro. Tất cả hãy để khán giả quyết định. Tôi cũng không mong gì nhiều chỉ mong phim hòa vốn để công ty tiếp tục sản xuất được phim mới.

Nếu phải nói ra con số chi phí sản xuất, tôi nghĩ có lẽ đó là câu chuyện rất… dở. Tình hình rạp hoạt động và doanh thu của hệ thống rạp phim vào kỳ Giáng sinh năm nay chỉ được khoảng 30% so với Giáng sinh năm trước. Nên nếu ước tính, hay đặt cột mốc về doanh số thì rất khó. Nói thật, tôi chỉ mong khán giả thương phim Việt, ra rạp xem phim như trước đây.

- Cùng xuất hiện trên thảm đỏ lễ ra mắt phim, mối quan hệ của anh và Nhã Phương hiện nay đã hòa hoãn trở lại sau mâu thuẫn từ giai đoạn quảng bá phim trước đây?

- Hiện giờ quan trọng là mọi người đã ngồi lại với nhau để quảng bá bộ phim. Tôi chưa từng nói mình có vấn đề với bất kỳ ai, cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Cho nên vấn đề này, tôi không muốn đào sâu vào thêm nữa.