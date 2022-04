Đạo diễn ‘Morbius’ đã quen việc bị chỉ trích

Đối mặt với cơn bão phản hồi tiêu cực về "Morbius", nhà làm phim Daniel Espinosa vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

Tác phẩm siêu anh hùng Morbius từ Sony Pictures sắp ra rạp tròn một tuần. Doanh thu phòng vé toàn cầu của tác phẩm với Jared Leto trong vai chính vẫn chưa cán mốc 100 triệu USD . Bên cạnh đó, phim phải hứng chịu cơn bão phản hồi tiêu cực từ giới phê bình. Đây là kết cục không mong muốn với bất kỳ tác phẩm siêu anh hùng nào, đặc biệt một phim chuyển thể từ truyện tranh Marvel.

Cinema Blend đưa tin đối mặt với những lời chê bai từ giới phê bình dành cho Morbius, đạo diễn Daniel Espinosa vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Nhà làm phim thừa nhận mình không còn lạ lẫm với các bình luận tiêu cực cũng như chỉ trích nhắm vào những đứa con tinh thần của mình.

“Bộ phim dài đầu tay của tôi là tác phẩm quy mô nhỏ nhan đề Babylon Disease. Tôi vẫn nhớ một ngày nọ, vì có chút men rượu trong người, tôi đã về nhà bằng tàu điện ngầm. Ai đó huých tôi và nói: ‘Tôi phải chỉ cho anh thấy cảnh thứ hai trong bộ phim của anh sai trái như thế nào’. Và tôi đáp lại: ‘Ờ, cũng được thôi’”, nhà làm phim chia sẻ.

Anh tiếp tục: “Trọng tâm của vấn đề là cảm giác khi bạn tạo ra một thứ gì đó và nó được biết đến rộng rãi thật kỳ quặc. Xem này, lòng thù hận bản thân của tôi cũng cao lắm chứ, thế nên tự tôi cũng là một nhà phê bình nghiêm khắc với tác phẩm của chính mình. Tôi luôn nỗ lực tự cải thiện bản thân. Nhưng tôi cũng tự hào về những gì mình làm. Mỗi bộ phim tôi làm ra đều có chút gì đó khiến bản thân tâm đắc”.

Nam chính Jared Leto trên thảm đỏ sự kiện ra mắt Morbius tại Mỹ, Anh và Mexico. Ảnh: Just Jared, Getty Images.

Morbius giới thiệu với khán giả nhân vật ma cà rồng sống Michael Morbius do Jared Leto thủ vai. Tuy nhiên, phần nội dung kém ấn tượng của phim khiến nhiều người xem không tránh khỏi suy nghĩ tác phẩm tồn tại chỉ như bàn đạp cho sự ra đời của liên minh ác nhân Sinister Six cũng như để ngỏ cánh cửa cho Morbius tiến vào MCU.

Trong một cuộc phỏng vấn với GamesRadar+, đạo diễn Espinosa từng chia sẻ: “Ngay từ đầu chúng tôi đã chủ trương kết hợp các nhân vật từ Vũ trụ Điện ảnh Marvel với vũ trụ nhân vật Spider-Man của Sony Pictures. Ý tưởng này nảy mầm từ trước thời điểm tôi bắt đầu thực hiện Morbius, cũng là khi phim hoạt hình Spider-Man: Into the Spider-Verse ra mắt. Chúng tôi, bao gồm cả Kevin Feige, đã xây dựng ý tưởng ấy. Tôi nghĩ vì thế họ đã làm Spider-Man: No Way Home như cách các bạn đã thấy”.