Đạo diễn ‘Morbius’ bị chỉ trích

Nhà làm phim Daniel Espinosa đã thuật lại nội dung cảnh kết “Morbius” trong một bài phỏng vấn gần đây. Sự việc khiến người hâm mộ bức xúc.

Morbius là tác phẩm ngoại truyện của loạt phim Spider-Man, xoay quanh nhân vật ma cà rồng do Jared Leto thủ vai. Bộ phim vừa ra rạp cuối tuần này và đã bỏ túi 17 triệu USD theo số liệu của The Numbers. Tuy nhiên, phim vấp phải sự chê bai của giới phê bình.

Giống nhiều phim siêu anh hùng ra mắt thời gian qua, Morbius được cài cắm hai cảnh hậu danh đề tiết lộ những diễn biến tiếp theo trong vũ trụ điện ảnh về Spider-Man do Sony Pictures sản xuất. The Independent đưa tin từ trước khi phim ra mắt, nội dung các đoạn phim này đã bị đạo diễn Daniel Espinosa chủ động tiết lộ.

Jared Leto và đạo diễn Daniel Espinosa trên phim trường Morbius. Ảnh: Sony Pictures.

Trong bài phỏng vấn ngày 25/3 với Cinema Blend, đạo diễn Daniel Espinosa đã nhận được nhiều câu hỏi nhạy cảm liên quan đến tình tiết trong phim. Một trong số đó liên quan đến nhân vật Adrian Toomes/Vulture (Michael Keaton). Đạo diễn Espinosa khẳng định đây chính là phiên bản ác nhân khán giả từng gặp trong Spider-Man: Homecoming (2017).

“Morbius tồn tại trong cùng một vũ trụ với Venom. Thế giới trong bộ phim là nơi chúng ta từng thấy Venom xuất hiện ở cảnh cuối Venom: Let There Be Carnage và quay trở lại trong cảnh cuối Spider-Man: No Way Home”, anh nói.

Cũng trong bài phỏng vấn, Espinosa đã thuật lại nội dung một trong hai cảnh hậu danh đề của Morbius để làm rõ cho câu trả lời. Tiếp đến, trong ngày 1/4, bài phỏng vấn của Variety cũng thuật lại chi tiết cả hai cảnh hậu danh đề trong đoạn kết Morbius qua chính lời kể của Daniel Espinosa.

Việc đạo diễn Daniel Espinosa thuật lại quá chi tiết cái kết của Morbius trong các bài phỏng vấn với nhiều đơn vị báo chí, và nội dung này được tung lên Internet trước khi phim ra mắt 8 ngày khiến người hâm mộ bàng hoàng xen lẫn phẫn nộ. Họ bày tỏ nỗi thất vọng khi chính cha đẻ của bộ phim đã phá hỏng trải nghiệm thưởng thức điện ảnh của mình.