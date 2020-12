Đạo diễn Michael Bay làm lại phim giật gân của Hà Lan

Nam diễn viên Yahya Abdul-Mateen II sẽ góp mặt cùng Jake Gyllenhaal trong bộ phim “Ambulance” của đạo diễn Michael Bay.

The Hollywood Reporter đưa tin nam diễn viên Yahya Abdul-Mateen II sẽ góp mặt cùng Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzáles trong bộ phim giật gân Ambulance của đạo diễn Michael Bay. Dự án do Universal Pictures rót vốn sản xuất.

Bộ phim dựa trên nội dung tác phẩm Ambulancen (2005) của điện ảnh Hà Lan. Tên phim tiếng Anh được dịch trực tiếp từ nhan đề gốc. Biên kịch kiêm đạo diễn Laurits Munch-Petersen của nguyên tác Hà Lan sẽ được ghi danh trong bộ phim của Michael Bay với vai trò tác giả ý tưởng gốc cùng đồng biên kịch Lars Andreas Pedersen.

Nam diễn viên Yahya Abdul-Mateen II là tên tuổi được yêu thích tại Hollywood những năm gần đây. Ảnh: Getty Images.

Chris Fedak, biên kịch kiêm nhà sản xuất của series Chuck (2007-2012), đảm nhận công việc chuyển thể câu chuyện của Munch-Petersen thành kịch bản điện ảnh. Ambulance đánh dấu bước chuyển của Fedak từ lĩnh vực phim truyền hình tới địa hạt điện ảnh.

Nguyên tác Ambulancen là tác phẩm thuộc thể loại giật gân diễn ra trong thời gian thực. Bộ phim kể về hai anh em nọ cùng ăn trộm một chiếc xe cứu thương. Khi họ nhận ra trên chiếc xe vừa trộm được còn có những người khác, chuyện hay mới thực sự bắt đầu.

Hiện chưa rõ phiên bản của Michael Bay sẽ thay đổi như thế nào, có thêm, bớt nhân vật so với cốt truyện gốc hay không. Với Jake Gyllenhaal, đây là lần thứ hai tài tử góp mặt trong một dự án phim chuyển thể kịch bản nước ngoài diễn ra trong thời gian thực. Tác phẩm còn lại là The Guilty.

Yahya Abdul-Mateen II bắt đầu diễn xuất từ năm 2012. Anh từng góp mặt trong Aquaman, Watchmen, The Trial of the Chicago Seven… Bộ phim The Candyman với sự góp mặt của Abdul-Mateen II sẽ phát hành trong tháng 8/2021.

Sắp tới, anh sẽ tới Australia để ghi hình ngoại truyện về nhân vật Furiosa của thương hiệu Mad Max cùng Chris Hemsworth và Anya Taylor-Joy.

Ambulance được lên kế hoạch khởi quay trong nửa đầu 2021 và dự kiến phát hành vào cuối năm 2021 hoặc đầu 2022.