Đạo diễn Matt Reeves: 'Robert Pattinson sinh ra để đóng Người Dơi'

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Zing, nhà làm phim chia sẻ ông đã xây dựng nhân vật Batman của mình với nguồn cảm hứng từ Robert Pattinson.

Theo thống kê của Box Office Mojo, tính đến hết ngày 10/3, The Batman đã kiếm được 288,3 triệu USD từ phòng vé toàn cầu sau 10 ngày ra rạp. Bộ phim hiện là tác phẩm Hollywood có doanh thu phòng vé cao nhất 2022 và đang trên đà chiếm ngôi phim ăn khách nhất năm do Hồ Trường Tân 2 tạm giữ.

Tác phẩm được cộng đồng người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt song song làn sóng phản hồi tích cực từ giới phê bình điện ảnh. The Batman được nhận xét có chất lượng không thua kém siêu phẩm The Dark Knight (2008) của Christopher Nolan. Phim xây dựng hình tượng Batman trẻ, có phần non nớt, nhiều hoang mang nhưng hừng hực quyết tâm trấn áp tội phạm.

Với The Batman, Matt Reeves đã có màn chào sân thành công rực rỡ ở mảng tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh siêu anh hùng. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Zing, nhà làm phim chia sẻ ông đã xây dựng nhân vật Batman của mình với nguồn cảm hứng từ Robert Pattinson, nhưng mặt khác cũng lo ngại tài tử sẽ từ chối hóa thân thành siêu anh hùng.

Bộ phim làm đẹp lòng lãnh đạo Warner Bros.

- Các lãnh đạo của Warner Bros. đã nói gì khi lần đầu tiên nghe ông thuyết trình ý tưởng The Batman?

- Tôi nghĩ mình đã rất may mắn. Khi tôi nói với lãnh đạo Warner Bros. về những gì mình muốn làm, họ rất ủng hộ. Tôi nói với họ mình muốn xây dựng phiên bản Batman này theo hướng một nhà trinh thám đại tài, đồng thời cũng chật vật để tìm ra con đường trở thành một người anh hùng chân chính. Batman cũng sẽ trải qua những thăng trầm cảm xúc vô tiền khoáng hậu với nhân vật trên màn ảnh. Phải nói, Warner Bros. rất hài lòng với ý tưởng này.

Trong The Batman, hiệp sĩ bóng đêm thành phố Gotham gặp được nhiều trợ thủ, nhưng cũng phải đối diện nhiều kẻ thù nguy hiểm.

- Ông có gặp nhiều khó khăn khi thực hiện bộ phim hay không?

- Có chứ. Một trong những thử thách lớn nhất chính là việc quay phim giữa đại dịch. Từng có thời điểm đoàn chúng tôi, cùng nhiều dự án đang sản xuất khác trên khắp thế giới, phải tạm đóng máy vì Covid-19. Tôi và gia đình khi ấy đã quyết định sẽ ở lại London với niềm tin bộ phim sẽ sớm lăn bánh trở lại, nhưng chưa rõ là bao giờ.

Rồi dự án cũng được tiếp tục. Chúng tôi làm phim khi vaccine chưa được tiêm đại trà và diễn biến dịch vẫn còn căng thẳng. Đó thực sự là một trải nghiệm kỳ lạ, một thử thách cực đại với cả ê-kíp. Nhưng để một bộ phim như The Batman ra đời, ê-kíp làm phim không thể không trải qua thử thách.

- Theo ông, thử thách lớn nhất mà bộ phim phải đối mặt là gì?

- Thử thách đến từ chính nhân vật Batman. Tôi là fan của Batman. Thử thách của chúng tôi là xây dựng trên màn ảnh một nhân vật hiệp sĩ bóng đêm vừa gần với xuất thân của anh ta trên trang truyện, nhưng cũng phải có sự mới mẻ, màu sắc độc đáo riêng có. Thử thách chính là tìm ra tỷ lệ hòa trộn cân bằng hai yếu tố này. Tôi nghĩ chúng tôi đã tìm ra, và đó chính là thành tựu lớn nhất mà ê-kíp đã đạt được.

Robert Pattinson là Batman hoàn hảo

- Ông đã chọn Robert Pattinson là Batman trong bộ phim của mình. Ấn tượng đầu tiên của ông về Pattinson là gì?

- Trước khi gặp Rob, tôi đã có sự ngưỡng mộ nhất định dành cho cậu ấy với tư cách một diễn viên. Sau Twilight, Rob đã dốc toàn lực, vạch ra một chiến lược cụ thể khi hợp tác với những nhà làm phim có con mắt nghệ thuật đầy lôi cuốn. Với mỗi dự án, cậu ấy lại cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác biệt. Rob đã mày mò nghiên cứu để tự nhào nặn các nhân vật mang đậm dấu ấn cá nhân, và qua đó, cho thấy cái tài của một diễn viên nội lực.

Lần đầu tiên gặp Rob, ấn tượng của tôi về cậu ấy là một anh chàng cực kỳ sâu sắc và tử tế. Chúng tôi ăn ý ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Rob rất tâm đắc với ý tưởng xây dựng một Batman khác biệt trên màn ảnh mà tôi khởi xướng. Cậu ấy muốn được thủ vai một nhân vật như thế. Đây cũng chính là mục tiêu mà tôi theo đuổi.

Đạo diễn Matt Reeves chỉ đạo diễn xuất cho Robert Pattinson trên phim trường.

- Điều gì khiến Robert Pattinson là ứng cử viên hoàn hảo cho vai Batman?

Khi đang viết kịch bản The Batman, tôi đã được xem bộ phim Good Time của anh em nhà Safdie có Rob đóng chính. Cậu ấy đã có màn trình diễn tuyệt với. Hành động và cử chỉ của Rob cho thấy sự hung hăng của nhân vật. Nhưng sâu trong ánh mắt cậu, ta thấy được tâm hồn bị tổn thương của nhân vật. Tôi đã phải thốt lên “Đây chính là Batman mà mình đang tìm”.

Có gì đó ở Rob khiến tôi tin rằng cậu ấy sinh ra để thủ vai Batman trong năm thứ hai của sự nghiệp trừ gian diệt bạo. Và tôi cứ thế viết kịch bản với nguồn cảm hứng là cậu ấy dù không chắc Rob có muốn nhận lời đóng vai Batman hay không. Nhưng tôi đã gặp may khi Rob cũng thích Batman và thích thú với kịch bản. Chúng tôi lập tức tìm được sự kết nối.

Rob không muốn gắn mình với những gì khán giả đã quen thuộc. Cậu ấy muốn vai diễn của mình sẽ mang đến cho khán giả một góc nhìn mới mẻ. Đó cũng là những gì tôi đang cố làm. Cả hai chúng tôi chia sẻ cùng một tầm nhìn. Chúng tôi đã có khoảng thời gian hợp tác ăn ý trên phim trường.

- Robert Pattinson thể hiện mình như thế nào trên phim trường?

- Xem các bộ phim của Rob rất thú vị, nhưng được trực tiếp chứng kiến cậu ấy làm việc trên phim trường là một trải nghiệm khó quên. Cậu ấy thỏa mãn mọi kỳ vọng của tôi trước đó. Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả chính là Rob cũng nắm rất vững kỹ thuật. Tôi chỉ cần nói với cậu ấy rằng ‘Cảnh này cậu cần thể hiện mạnh hơn nữa, nhân vật đang rất giận dữ, anh ta sẽ mạnh tay hơn. Nhưng tôi cũng cần cậu trông ngả nghiêng một chút vì chân trái cậu đang gặp vấn đề’. Rob có thể làm cả hai việc một lúc.

Cậu ấy là một diễn viên điện ảnh đa tài. Rob không chỉ biết cách hóa thân nhuần nhuyễn, cậu ấy còn nắm rõ cách thể hiện làm sao thật hiệu quả trước máy quay. Rob biết mình nên đứng thế nào, di chuyển ra sao để ống kính thu được những cảnh đắt giá. Tôi nghĩ đó là điều mà hiếm diễn viên điện ảnh làm được.

Tương lai của thương hiệu siêu anh hùng

- Trong tương lai, liệu The Batman có cơ hội được phát triển thành chùm phim ba phần không? Nếu có, anh muốn đưa thêm siêu anh hùng hay siêu phản diện nào lên màn ảnh?

- Rất tiếc ngay lúc này tôi chưa thể đưa ra cho bạn câu trả lời, bởi có quá nhiều ý tưởng và câu chuyện còn đang được ấp ủ. Chúng tôi dự định làm một series dài tập về nhân vật Penguin. Ý tưởng này hứa hẹn nhiều hào hứng bởi nó trao cho các nhà làm phim cơ hội được khám phá nhân vật theo một cách thật khác thường.

Với định dạng TV series, mỗi tập phim sẽ như một chương tiểu thuyết, bóc tách từng phần trong bức chân dung nhân vật cũng như kết nối ngược trở lại, làm rõ cho những gì từng trình chiếu trên màn ảnh rộng. Tất cả đều đã được lên kế hoạch cũng như là một phần trong thế giới rộng hơn mà chúng tôi đã vẽ ra trước khi The Batman chính thức phát hành.

Nhân vật thám tử Batman được khán giả yêu thích.

- Ông đặt kỳ vọng gì vào The Batman?

- Mục đích tối thượng của tôi là tạo ra một bộ phim điện ảnh sẽ khiến khán giả hài lòng bởi chính nội dung và giá trị nghệ thuật của nó. Bởi bạn không thể làm ra một phim điện ảnh với suy nghĩ đang sản xuất chương đầu tiên của một thương hiệu dài hơi. Ưu tiên hàng đầu phải là để khán giả hiểu và gắn bó với chính bộ phim và câu chuyện bạn đang kể.

Chính sự hài lòng của khán giả với bản thân tác phẩm mới là yếu tố tiên quyết với thành bại của tác phẩm ấy. Đó cũng là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi khi làm The Batman, và tôi tự tin nghĩ mình đã làm được. The Batman ẩn chứa nhiều bất ngờ chúng tôi đã ấp ủ trong suốt thời gian qua dành tặng khán giả.