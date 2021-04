Đạo diễn 'Ký sinh trùng' sợ hãi nạn ức hiếp người gốc Á

Bong Joon Ho cho rằng các đạo diễn, nhà làm phim nên lên án những vấn đề trong xã hội thông qua tác phẩm của mình.

Ngày 9/4, Deadline đưa tin Bong Joon Ho - người được mệnh danh là quái kiệt điện ảnh của Hàn Quốc - vừa có cuộc phỏng vấn tại trường Dodge College thuộc Đại học Chapman ở Orange, California, Mỹ.

Trong buổi trò chuyện, anh nhấn mạnh về nạn bạo lực, tấn công người gốc Á diễn ra trên đất Mỹ. "Với tư cách là người gốc Á, tôi thấy sợ hãi khi chứng kiện tội ác đối với người Mỹ gốc Á", Bong Joon Ho nói.

Bong Joon Ho hy vọng các đạo diễn phản ánh nạn căm thù người gốc Á trên đất Mỹ.

Đạo diễn Ký sinh trùng cũng cho biết đây là lúc điện ảnh cần lên tiếng. "Tôi biết rằng việc tạo ra bộ phim tốn nhiều thời gian và kinh phí. Tuy nhiên, trong lúc này, các đạo diễn, nhà làm phim có thể táo bạo hơn trong việc tạo ra những tác phẩm mang tính thay đổi. Chúng ta không nên sợ hãi với các vấn đề xã hội", ông nhấn mạnh.

Boong Joon Ho cho biết ông đang nghĩ đến Do The Right Thing (1989) của Spike Lee, bộ phim nói về nạn phân biệt chủng tộc từng được đề cử giải Oscar hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc.

"Do The Right Thing là ví dụ lớn nhất về việc người nghệ sĩ có thể thực hiện những bộ phim mang đề tài xã hội. Chúng ta không nhất thiết dự đoán tương lai, hãy dùng cái nhìn sâu sắc của bản thân để khắc họa những vấn đề sục sôi trong xã hội", ông nói trong cuộc phỏng vấn.

Đạo diễn 52 tuổi cũng khẳng định ông đã áp dụng phương pháp này với Ký sinh trùng - bộ phim từng đại thắng tại Oscar 2020.

"Tác phẩm của tôi nói về những vấn đề nhức nhối trong xã hội. Nó giúp chúng ta giải đáp câu hỏi giàu hay nghèo có ý nghĩa gì trong xã hội. Là một đạo diễn, chúng ta phải nhìn thấu và giải đáp điều đó thông qua tác phẩm của mình", ông nhấn mạnh.