Đạo diễn ‘Kong: Skull Island’ hợp tác với tài tử Oscar Isaac

Nam diễn viên 41 tuổi sẽ đảm nhận vai chính Solid Snake trong bộ phim chuyển thể từ loạt trò chơi nổi tiếng “Metal Gear Solid”.

Theo Deadline, Oscar Isaac - nam diễn viên thủ vai Poe Dameron trong Star Wars - đã được chọn vào vai Solid Snake trong bản chuyển thể điện ảnh Metal Gear Solid do Sony Pictures sản xuất. Dự án do Jordan Vogt-Roberts - đạo diễn Kong: Skull Island (2017) - chỉ đạo.

Kịch bản phim do Derek Connolly, nhà biên kịch của Kong: Skull Island, Detective Pikachu và bộ ba phim Jurassic World, chấp bút.

Ngày 5/12, Jordan Vogt-Roberts xác nhận thông tin Oscar Isaac góp mặt trong dự án của mình bằng bức hình chụp cùng nam diễn viên, kèm theo loạt biểu tượng cảm xúc có liên hệ với nội dung trò chơi Metal Gear Solid.

Bức ảnh được đạo diễn Jordan Vogt-Roberts chia sẻ trên Twitter. Ảnh: Twitter.

Kế hoạch sản xuất, cũng như ngày phát hành tựa phim, chưa được ấn định. Tuy nhiên, bởi sự nổi tiếng của nguyên tác Metal Gear Solid, đây là dự án thuộc hàng ưu tiên của Sony Pictures.

Trong năm 2021, Oscar Isaac sẽ góp mặt trong ba bộ phim: bom tấn viễn tưởng Dune của Denis Villeneuve, phim hài đen Big Gold Brick của Brian Petsos, và tác phẩm chính kịch tội phạm The Card Counter của Paul Schrader.

Trên màn ảnh nhỏ, khán giả sẽ thấy anh xuất hiện trong Scenes from a Marriage đóng cùng Jessica Chastain và Moon Knight của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Tiếp đó, Isaac góp mặt ở vị trí sản xuất và diễn viên của The Great Machine, bản chuyển thể từ bộ truyện tranh Ex Machina. Anh đồng thời dự kiến đóng cùng Jake Gyllenhaal trong Francis and the Godfather của Barry Levinson.