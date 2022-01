Đạo diễn Joss Whedon phủ nhận lời tố cáo của Gal Gadot

Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, đạo diễn Joss Whedon đã phản hồi về lời tố cáo có thái độ ngược đãi diễn viên trên phim trường “Justice League” và “Buffy the Vampire Slayer”.

Entertainment Weekly đưa tin sau nhiều tháng giữ im lặng, đạo diễn Joss Whedon đã công khai đề cập đến những lời tố cáo nhắm vào mình thời gian qua. Hôm 17/1, tạp chí New York đã đăng một bài viết dài do Joss Whedon chấp bút, chia sẻ về những tranh cãi khiến danh tiếng của anh - với tư cách người ủng hộ nữ quyền và đồng minh tiến bộ - bị hoen ố.

Whedon tiết lộ mình đã tham gia điều trị tâm lý trong những năm gần đây để đương đầu với sang chấn phức tạp gây ra bởi ấu thơ không êm đềm. Bên cạnh đó, nhà làm phim cũng phủ nhận hoặc xem nhẹ những lời tố cáo của Gal Gadot, Ray Fisher hay Charisma Carpenter.

Đạo diễn Joss Whedon chịu nhiều tai tiếng khi thay thế Zack Snyder đạo diễn bộ phim về nhóm Liên minh Công lý của Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU). Ảnh: Getty Image.

Nữ diễn viên Gal Gadot và bạn diễn Ray Fisher tố cáo Whedon có hành vi ngược đãi diễn viên trên phim trường Justice League (2017). Nữ diễn viên Charisma Carpenter, từng góp mặt trong TV series Buffy the Vampire Slayer và ngoại truyện Angel, cũng lên tiếng cáo buộc nhà làm phim đã cư xử tồi tệ với mình.

'Ray Fisher là diễn viên tồi'

Trong bài viết, Whedon nhận xét anh cảm thấy Ray Fisher làm chưa tốt công việc của mình. “Chúng ta đang nói về một thế lực độc hại. Một diễn viên tồi trong bất cứ khung cảnh nào cậu ta hiện diện”, nhà làm phim nói về Fisher.

Trong Justice League, Fisher thủ vai Cyborg - siêu anh hùng nửa người nửa máy. Ở phiên bản của mình, Whedon đã cắt bỏ hầu hết thời lượng của nhân vật với lời nhận xét “cốt truyện ấy về logic mà nói sẽ chả đi tới đâu”. Nhà làm phim cũng chia sẻ mình đã dành nhiều giờ đồng hồ trao đổi chân thành với Fisher về thay đổi trong bộ phim.

Ở phiên bản gốc - Zack Snyder's Justice League (2021) - Cyborg là trái tim của Liên minh Công lý DCEU. Nhưng vai trò này hoàn toàn bị Whedon xóa bỏ khi viết lại kịch bản phim hồi 2017. Ảnh: WarnerBros.

Sau khi bài báo của Whedon được đăng tải, Ray Fisher đã chia sẻ trên Twitter cá nhân một bài viết ẩn ý nhắc đến sự việc này. Nam diễn viên viết: “Thay vì nhắc đến những lời dối trá và trò hề nọ, tôi sẽ dành ngày hôm nay để ăn mừng di sản của Ngài Martin Luther King Jr. đáng tôn kính”. Ngày 17/1 năm nay là dịp kỷ niệm ngày sinh nhật của Martin Luther King Jr. tại Mỹ.

Nam diễn viên Ray Fisher - người từng tố cáo Joss Whedon có hành vi “tồi tệ, bóc lột, thiếu chuyên nghiệp và hoàn toàn không chấp nhận được” sau khi thay thế Zack Snyder đảm nhận công việc đạo diễn Justice League. Lời buộc tội trên đã dẫn đến việc hãng WarnerMedia mở cuộc điều tra quá trình sản xuất bộ phim trong năm 2021. Tuy nhiên kết luận vụ việc không được công bố rộng rãi.

''Gal Gadot không sõi tiếng Anh''

Hồi đầu năm 2021, nữ diễn viên Gal Gadot tiết lộ trong khoảng thời gian đóng vai Wonder Woman của Justice League, cô bị Joss Whedon đe dọa hủy hoại sự nghiệp. Nhưng dưới góc nhìn của vị đạo diễn, đây chỉ là hiểu lầm trong quá trình trao đổi thông tin.

Gal Gadot chia sẻ cô bị sốc trước những lời đe dọa của Joss Whedon trên phim trường Justice League. Ảnh: Getty Image.

“Tiếng mẹ đẻ của Gal Gadot không phải Anh ngữ, và cách nói năng của tôi thường có xu hướng cộc cằn, khó chịu”, nhà làm phim nhận xét về cách Gadot diễn giải các sự kiện. Whedon tiếp tục bằng việc lấy ví dụ về một tình huống trao đổi thông tin không hiệu quả trên phim trường đã khiến Gal Gadot đổ tiếng oan cho mình.

Theo lời kể của Whedon, Gal Gadot muốn mình cắt bỏ một cảnh khỏi kịch bản phim. Đáp lại, anh đã đùa rằng dù cô có trói tôi vào đường ray, ngay trước mũi một đoàn tàu đang chạy, tôi cũng không bỏ. "Rồi người ta kể rằng tôi đã nói gì đó về cơ thể cô ấy, đòi trói cô ấy vào ray tàu", Whedon nói.

Gal Gadot đã phản hồi với tạp chí New York về lời nhận xét mình không sõi tiếng Anh của Whedon. Người đẹp nói: “Kỹ năng nghe hiểu của tôi hoàn toàn bình thường”.

''Tôi có nhiều kỷ niệm đẹp với Charisma Carpenter''

Chia sẻ với tạp chí New York, Joss Whedon bày tỏ sự hối tiếc về những sai lầm mình từng gây ra trên phim trường Buffy the Vampire Slayer và ngoại truyện Angel: “Khi ấy tôi còn trẻ người non dạ. Tôi đã quát tháo và đôi khi bạn phải làm thế”. Whedon thừa nhận mình sai khi nặng lời với Charisma Carpenter lúc cô đang mang thai, nhưng phủ nhận việc chê nữ diễn viên béo.

Charisma Carpenter đã hợp tác với Whedon trong hai dự án truyền hình làm nên tên tuổi vị đạo diễn.

“Phần lớn kỷ niệm của tôi với Charisma đều vui vẻ. Đôi khi cô ấy gặp khó khăn với vài lời thoại, nhưng không ai có nhiều câu nói ấn tượng trong phim hơn cô ấy”, Joss Whedon chia sẻ.

Tháng 2/2021, nữ diễn viên Charisma Carpenter viết trên trang cá nhân: “Sự tàn nhẫn đã ăn vào máu Joss rồi. Anh ta đã xây dựng nên môi trường làm việc độc hại và đầy hằn thù từ thuở mới vào nghề. Tôi biết bởi chính tôi là người đã trải qua nó. Ngày qua ngày”.

Carpenter cho biết mình từng bị Whedon gọi là "đồ phì lũ" khi mang thai ở tháng thứ tư. Vị đạo diễn cũng bị buộc tội thẳng tay sai tha thải diễn viên của mình khi cô đang nghỉ thai sản.