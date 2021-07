Đạo diễn ‘Get Out' tiết lộ về phim kinh dị mới

Đạo diễn Jordan Peele tiết lộ bộ phim tiếp theo sẽ có sự góp mặt của Daniel Kaluuya, Keke Palmer và Steven Yeun...

The Wrap đưa tin ngày 22/7, trên Twitter cá nhân, nhà làm phim Jordan Peele đã đăng tải poster bộ phim mới do mình đạo diễn, gián tiếp tiết lộ với khán giả nhan đề tác phẩm là Nope. Đây là tác phẩm thứ ba của anh sau hai phim kinh dị thành công Get Out (2017) và Us (2019).

Nope do Universal phát hành, với sự góp mặt của Daniel Kaluuya - Nam diễn viên chính xuất sắc của Oscar 2021, Keke Palmer và Steven Yeun. Phim dự kiến phát hành vào tháng 7/2022.

Poster được Peele chia sẻ kèm biểu tượng cảm xúc hình đám mây. Ảnh: JordanPeele.

Trung tâm của tấm poster phim được đạo diễn Peele chia sẻ là đám mây đen kỳ quái, án ngữ khoảng trời đêm phía trên một khu dân cư đông đúc, sáng đèn, lọt thỏm trong lòng thung lũng.

Đính vào đám mây là một dây cờ đuôi nheo sặc sỡ, khiến nó trông như thể một con diều.

Tới nay, vẫn chưa có thêm thông tin về nội dung chính của Nope. Khán giả chỉ được biết phim sẽ có sự tham gia của Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun trong các vai chính bên cạnh Barbie Ferreira, Michael Wincott và Brandon Perea.

Phim do Monkeypaw Productions sản xuất, thuộc khuôn khổ thỏa thuận hợp tác kéo dài 5 năm giữa hãng và Universal Pictures. Thông tin Steven Yeun được nhắm vào dự án phim được báo chí Mỹ công bố hồi tháng 4.

Hồi đầu năm, Daniel Kaluuya đã nhận giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong Judas and the Black Messiah. Cạnh tranh trực tiếp với anh trong danh sách đề cử là Steven Yeun với vai người bố trong Minari. Keke Palmer được biết đến rộng rãi qua vai diễn trong Hustlers và vừa hoàn tất ghi hình tác phẩm Alice.

Trong năm nay, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim kinh dị Candyman do Jordan Peele viết kịch bản kiêm sản xuất và Nina DaCosta đạo diễn. Tác phẩm được giới thiệu là phần “hậu truyện trên tinh thần” của phim kinh dị Candyman (1992).