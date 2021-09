Đạo diễn ép nữ diễn viên quay thật cảnh hất mì nóng vào mặt

Nữ diễn viên Kim Hee Sun đã phản đối yêu cầu hất đĩa mì nóng của đạo diễn "Woman of Dignity". Cô lo sợ bạn diễn Jung Da Hye bị bỏng da mặt.

Ngày 9/9, tại chương trình talkshow TAXI, nữ diễn viên Jung Da Hye tiết lộ Kim Hee Sun đã cứu cô khỏi nguy cơ bỏng da mặt trong quá trình ghi hình bộ phim Woman of Dignity.

Cụ thể, trong tập 10 của bộ phim, nhân vật Cha Ki Ok (Yoo Seo Jin thủ vai) phát hiện chồng mình đang ngoại tình cùng Oh Kyung Hee (Jung Da Hye thủ vai). Trong lúc tranh cãi, Cha Ki Ok quyết định trả thù Kyung Hee bằng cách hất đĩa mỳ vào mặt cô.

Sau khi lên sóng, cảnh quay này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người xem. Đoạn cắt của phân cảnh đã đạt một triệu lượt xem.

Tại chương trình, Jung Da Hye tiết lộ quá trình ghi hình nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của khán giả. Cô kể ban đầu đạo diễn của Woman of Dignity yêu cầu các diễn viên cần hoàn thành cảnh quay đúng như kịch bản, tức Da Hye phải "bị hất một đĩa mỳ nóng hổi vừa mới nấu, còn bốc khói nghi ngút vào mặt".

Kim Hee Sun kiểm tra kỹ càng đạo cụ tại trường quay để đảm bảo an toàn cho Jung Da Hye. Ảnh: Marie Claire.

Tuy nhiên, Kim Hee Sun đã phản đối yêu cầu của đạo diễn. "Cô ấy kiếm tiền nhờ khuôn mặt mình đó", Da Hye thuật lại lời Hee Sun nói với đạo diễn.

Ngoài ra, theo Da Hye, Hee Sun cũng kiểm tra kỹ càng đạo cụ nhằm đảm bảo nhân viên tại trường quay đã làm nguội đĩa mỳ.

Nhớ lại buổi quay phim, nữ diễn viên cho biết cô vẫn cảm thấy đau dù mỳ được làm nguội. "Tôi bị đau như bị tát bằng găng tay cao su vậy", Da Hye miêu tả.

Thậm chí, nữ diễn viên tiết lộ rằng bản thân bị ám ảnh với cảnh quay nên cô không thể ăn mì ống với sốt Alfredo.

Sau khi chương trình lên sóng, công chúng Hàn Quốc lên tiếng chỉ trích đạo diễn của Woman of Dignity vì đã không ưu tiên sự an toàn của diễn viên trong quá trình ghi hình. Nhiều khán giả cũng để lại bình luận khen ngợi hành động bảo vệ bạn diễn của Kim Hee Sun.