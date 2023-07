Đạo diễn Dương Mai Việt Anh kể chuyện làm show The Grand Voyage

Là đạo diễn trẻ tài năng từng gây ấn tượng mạnh bằng những show diễn lớn, Dương Mai Việt Anh thử thách bản thân với “greatest show” The Grand Voyage tại Mega Grand World Hà Nội.

Biểu diễn thực cảnh (show thực cảnh) là loại hình biểu diễn được thực hiện trên nền cảnh quan thực tế, thường là sân khấu ngoài trời kết hợp với những công nghệ tối tân nhằm mang tới cho khán giả những trải nghiệm thị giác độc đáo, mãn nhãn.

Hiện nay, một số địa điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc United Center, Hội An đang có những vở diễn thực cảnh nổi tiếng phục vụ du khách. Tháng 12 năm nay, tại Mega Grand World (thuộc Ocean City) ở phía đông Hà Nội, giới mộ điệu sẽ có cơ hội trải nghiệm những chuyến phiêu lưu trên đại dương mang đầy màu sắc thần thoại thông qua show thực cảnh The Grand Voyage.

The Grand Voyage được lên ý tưởng thực hiện bởi đạo diễn Dương Mai Việt Anh. Anh là tổng đạo diễn trẻ được biết đến với vai trò “thuyền trưởng” của nhiều chương trình nhạc hội, giải trí tầm cỡ: Heineken Countdown 2023, liveshow Hoàng Dũng - Yên Concert, Lazada Supershow, Shopee Supershow, Light Up Việt Nam, Dấu ấn vàng son… Bằng tài năng, nhiệt huyết và tình yêu sân khấu mãnh liệt, Việt Anh đã trở thành cái tên bảo chứng cho các chương trình biểu diễn có tính cầu thị, duy mỹ và đột phá, khiến khán giả tò mò, háo hức với tài biến hoá không gian sân khấu của mình.

- “The Grand Voyage” là show diễn được mong chờ bậc nhất tại Mega Grand World Hà Nội. Anh có gặp áp lực gì khi được trao “chìa khoá” tạo ra show diễn lớn này?

- Thử thách lớn nhất đối với tôi là “kể” cho khán giả câu chuyện về một hành trình từ Âu sang Á theo một cách thú vị nhất. Đó sẽ là một điểm nhấn độc đáo giúp Mega Grand World Hà Nội trở thành điểm đến đáng mơ ước.

Cả tôi, The Grand Voyage và Mega Grand World Hà Nội đều trẻ, mới mẻ, tràn đầy nhiệt huyết và sáng tạo. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi có rất nhiều thế mạnh và cơ hội để chinh phục khán giả và du khách.

Đạo diễn trẻ Dương Mai Việt Anh.

- Nếu được dùng 3 từ để nói về The Grand Voyage, anh sẽ dùng từ gì để mô tả vở diễn nhiều điều đặc biệt này?

- Đó là “đột phá - mãn nhãn - sống động”.

Đột phá bởi The Grand Voyage là sân khấu thuyền đầu tiên tại Việt Nam, với tỷ lệ đạt khoảng 90% thực tế. Tôi tin rằng, trải nghiệm một sân khấu thực cảnh với con thuyền thám hiểm khổng lồ dọc 2 bên bờ sông Venice là chưa từng có và sẽ rất khó quên.

Mãn nhãn bởi show diễn này sẽ được áp dụng tất cả loại hình công nghệ cũng như kỹ thuật tiên tiến hàng đầu thế giới về trình diễn trên nước đầy biến hoá.

The Grand Voyage cũng sẽ rất sống động với sân khấu mô hình trình diễn nhạc nước mở. Khán giả tham dự hải trình thám hiểm của The Grand Voyage có thể tự do di chuyển để thưởng thức vở diễn với nhiều góc nhìn khác nhau, mang đến một trải nghiệm đa hướng mang tính điện ảnh và vươn ra khỏi một sân khấu trình diễn thông thường.

- Từ ý tưởng nào khiến anh và đội ngũ bắt tay thực hiện một show thực cảnh với nội dung câu chuyện về hải trình khám phá thương cảng phồn hoa The Grand Voyage?

- Chính cảnh quan kiến trúc hội tụ tinh hoa văn hóa Á - Âu và chất “nghệ” của Mega Grand World Hà Nội đã truyền cảm hứng cho chúng tôi.

Bên cạnh đó, giai thoại về những thương cảng phồn hoa sầm uất từ thế kỷ 16 với bến thuyền, quảng trường nhộn nhịp, tấp nập những con người đến từ các nền văn hóa khác nhau trên thế giới khiến tôi muốn thử một lần sống trong khát vọng chinh phục đại dương của bao thuyền trưởng vĩ đại Ferdinand Magellan hay Christopher Columbus. Chúng tôi muốn những du khách đến với Mega Grand World Hà Nội cũng được trải nghiệm cảm giác phiêu lưu mang đầy màu sắc thần thoại, kỳ bí này.

Cảnh quan kiến trúc hội tụ tinh hoa văn hóa Á - Âu của Mega Grand World Hà Nội.

- Với không gian đầy tính biểu tượng tại Mega Grand World Hà Nội là dòng sông dài 830 m tái hiện thương cảng The Venice sầm uất, ekip của The Grand Voyage sẽ kể câu chuyện bản sắc văn hóa, giao thoa Đông - Tây như thế nào?

- Khoảng 2 tháng gần đây, tôi có dịp đến 3 địa danh từng nằm trên con đường tơ lụa huyền thoại, đó là thành cổ Petra (Jordan) - Ấn Độ và Đôn Hoàng (Trung Quốc), từ đó khơi gợi niềm cảm hứng mãnh liệt được khám phá thêm về con đường tơ lụa trên cả đất liền và đại dương.

The Grand Voyage sẽ tái hiện con đường tơ lụa mang trục di chuyển từ Tây sang Đông, và thương cảng Venice là điểm xuất phát của tôi trong hành trình theo chân thuỷ thủ đoàn dũng cảm đi chinh phục đại dương và khám phá vùng đất phía biển Đông với thương cảng phồn hoa Hội An - Việt Nam trong truyền thuyết.

- Anh có thể bật mí thêm về những công nghệ trình diễn - âm thanh - ánh sáng sẽ xuất hiện trong show diễn này?

- Với nhiều tâm huyết và kỳ vọng về vở diễn độc nhất tại Hà Nội này, chủ đầu tư đã cho phép tôi sử dụng những công nghệ trình diễn trên mặt nước hiện đại nhất trên thế giới. Tôi tin rằng, chiêm ngưỡng những hiệu ứng, công nghệ hàng đầu như nhạc nước, 3D mapping, màn chiếu nước, lửa lạnh, sương mù, công nghệ ánh sáng… ngay tại Mega Grand World sẽ là một trải nghiệm “must-have” với khán giả.

The Grand Voyage hứa hẹn là dấu ấn đặc biệt trong hành trình làm nghề của tôi và là thử thách đột phá với sân khấu thuyền đầu tiên tại Việt Nam.

- Điều gì khiến khán giả, du khách trong nước và quốc tế sẽ trải nghiệm vở diễn này nhiều lần như anh đã chia sẻ?

- Yếu tố đầu tiên là tính độc nhất của vở diễn tại Hà Nội - nơi đang thiếu những trải nghiệm giải trí xứng tầm với thành phố biểu tượng. Với quy mô đầu tư và giá trị sáng tạo, The Grand Voyage hứa hẹn là “must-see-show” của thủ đô.

Thứ hai là yếu tố nội dung hấp dẫn, đáp ứng được thị hiếu của khán giả đa lứa tuổi, đa văn hóa. The Grand Voyage mang tính quốc tế, không bó hẹp trong bất cứ nền hóa, ngôn ngữ nào. Ai cũng có thể cùng chúng tôi “lên thuyền” khám phá thương cảng phồn hoa.

Cuối cùng, khách du lịch hiện nay có xu hướng thích thú với những địa điểm tích hợp tất cả trải nghiệm giải trí - văn hóa - mua sắm, để họ có thể thoả sức trải nghiệm, tận hưởng một ngày dài đầy thú vị. Và ở Mega Grand World có tất cả điều đó.

The Grand Voyage sử dụng những công nghệ trình diễn trên mặt nước hiện đại nhất trên thế giới.

- Anh kỳ vọng như thế nào về vị thế của The Grand Voyage nói riêng và Mega Grand World nói chung trên bản đồ du lịch - giải trí của thế giới?

- Trên thế giới hiện không có nhiều nơi sử dụng mô hình thuyền làm sân khấu biểu diễn, đặc biệt Mega Grand World còn nằm trong số ít nơi có không gian biểu diễn tích hợp cảnh quan. Tôi tin tưởng, The Grand Voyage nói riêng và Mega Grand World Hà Nội nói chung sẽ ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ du lịch - giải trí của thế giới.