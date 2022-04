Đạo diễn đang làm phim mới bạo lực hơn cả 'Squid Game'

Hwang Dong Hyuk đang chuẩn bị cho dự án tiếp theo sau thành công của "Squid Game". Nam đạo diễn đánh giá đây là tác phẩm tạo ra sức ảnh hưởng lớn.

Ngày 4/4, đạo diễn Hwang Dong Hyuk - người cầm trịch bộ phim nổi tiếng toàn cầu trong năm 2021 Squid Game - có buổi phỏng vấn với tờ Variety. Tại buổi trò chuyện, nam đạo diễn hé lộ về dự án tiếp theo của ông sau Squid Game.

"Bộ phim tiếp theo của tôi có tên Killing Old People Club (viết tắt: KO Club) được lấy cảm hứng từ tác phẩm của tiểu thuyết gia người Italy Umberto Eco. Quá trình xử lý bản thảo dài 25 trang đã được hoàn thành. Đây sẽ là một bộ phim đầy bạo lực hơn cả Squid Game. Tôi chắc chắn tác phẩm sẽ tạo ra một cuộc tranh cãi, sức ảnh hưởng lớn", đạo diễn Hwang Dong Hyuk chia sẻ.

Đạo diễn và các diễn viên phim Squid Game trên thảm đỏ sự kiện Art + Film Gala 2021. Ảnh: Getty.

Tác phẩm của tiểu thuyết gia Umberto Eco mà đạo diễn Hwang Dong Hyuk nhắc đến là How to pretend to understand a crazy world (Làm thế nào để giả vờ hiểu một thế giới điên).

Tiểu thuyết của Umberto Eco phản ảnh một xã hội đang già hóa dân số. Những người trẻ cố gắng loại bỏ người già ra khỏi xã hội để giảm bớt gánh nặng.

Cũng trong buổi phỏng vấn, đạo diễn Hwang Dong Hyuk chia sẻ Squid Game phần hai sẽ được phát hành vào cuối năm 2024.

Squid Game do Hwang Dong Hyuk làm đạo diễn. Các diễn viên chính là Lee Jung Jae và Park Hae Soo, bên cạnh nhiều nhân vật xoay quanh hai nam chính. Bước vào trò chơi sinh tồn để tranh giành số tiền thưởng khổng lồ, các nhân vật chịu sự thử thách về đạo đức khi đối mặt cái chết.

Theo báo cáo của Netflix, chỉ mất 17 ngày, Squid Game có 117 triệu người hâm mộ toàn cầu. Series chính thức trở thành loạt phim có lượng người xem lớn nhất từ trước đến nay của dịch vụ phát trực tuyến.