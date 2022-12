Đạo diễn 'Cướp biển vùng Caribbean' muốn Johnny Depp trở lại

Đạo diễn Jerry Bruckheimer hy vọng Johnny Depp sẽ cùng Disney viết tiếp thành công cho loạt phim "Cướp biển vùng Caribbean".

Tạo hình của Johnny Depp trong Cướp biển vùng Caribbean.

Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter, Jerry Bruckheimer - đạo diễn của 5 phần phim Cướp biển vùng Caribbean - bày tỏ mong muốn Johnny Depp trở lại vai diễn thuyền trưởng Jack Sparrow.

Khi được hỏi rằng Disney có tiếp tục chọn Depp làm nhân vật trung tâm cho phần 6 của nhượng quyền thương mại hay không, Bruckheimer đáp: "Tôi thực sự không biết, nhưng tôi muốn thấy cậu ấy trong phim. Cậu ấy là người bạn, người diễn viên tuyệt vời. Thật không may khi chuyện cá nhân đã ảnh hưởng tới công việc của Depp".

Theo đạo diễn 79 tuổi, câu trả lời chính xác nhất phải do phía Nhà Chuột trả lời. Tuy nhiên, Disney và cả Depp hiện im lặng trước tin làm hòa, mặc dù nhiều tờ báo xác nhận tài tử sẽ đóng tiếp loạt Cướp biển.

Jerry Bruckheimer đứng sau tạo hình thuyền trưởng Jack Sparrow của Johnny Depp. Ảnh: People.

Cuối tháng 11, nguồn tin độc quyền của The Sun tiết lộ Cướp biển vùng Caribbean 6 có tên chính thức là A Day At Sea, dự kiến bấm máy vào đầu tháng 2/2023 tại địa điểm bí mật ở Anh. Dự án được cho là đang trong giai đoạn đầu và thậm chí chưa có giám đốc điều hành.

"Tất cả chi tiết khác đang được giữ bí mật. Disney muốn mọi thứ trong phạm vi kiểm soát của họ và không tuồn bất cứ thông tin nào ra ngoài. Dẫu vậy, chúng tôi được biết Bruce Hendricks là nhà sản xuất của phim", người này tiết lộ thêm.

Một điều mà nguồn tin này chắc chắn đó là Depp vẫn sẽ đóng chính. Tuy nhiên, phía tài tử đã từ chối bình luận khi được phóng viên New York Post liên hệ.

Johnny Depp đã đóng chính loạt Cướp biển vùng Caribbean trong 15 năm qua. Hành trình cuối cùng của thuyền trưởng Jack Sparrow trên con tàu Ngọc trai đen đã khép lại trong phần phim Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017).

Vai diễn lừng lẫy giúp Depp thắng giải Quả cầu Vàng và nhận được đề cử Oscar hạng mục Nam chính xuất sắc. Hình ảnh của Jack Sparrow vẫn gắn chặt cùng tên tuổi Depp đến sau này. Và thậm chí, tính cách đặc trưng của nhân vật như thể phảng phất trong những vai diễn của anh trong Alice In Wonderland (2010), Dark Shadows (2012) và Mortdecai (2015).